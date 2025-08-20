Un bombero sufre quemaduras de segundo grado al sofocar un incendio de rastrojos en Inca

Un bombero ha sufrido este miércoles quemaduras de segundo grado mientras trabajaba en las labores de extinción de un incendio que ha quemado una hectárea de rastrojos en Inca.

Según ha informado Bomberos de Mallorca, se trata de un efectivo del parque de Inca y el incidente ha ocurrido en un fuego declarado junto al campo del Constància, en la avenida Jaume I y en el que han trabajado efectivos de Bomberos de Mallorca y del Ibanat.

El bombero ha tenido que ser atendido de heridas de segundo grado en la pierna y el brazo. También se ha activado el parque de Alcúdia. En total han actuado ocho dotaciones y el helicóptero Milana.

Como consecuencia del incendio cuatro personas han resultado heridas por inhalación de humo, aunque sin intoxicación, que han sido atendidas en el lugar de los hechos.