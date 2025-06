Armengol se reunió con Aldama en un encuentro con Globalia tras asegurar en el Senado que no lo conocía

Aunque la presidenta del Congreso de los Diputados y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, siempre ha negado haber mantenido conversación alguna con Víctor de Aldama como así lo afirmó en la comisión de investigación del caso mascarillas del Senado, ahora fuentes socialistas indican que el empresario vinculado con la trama Koldo se vio con Armengol como miembro de una comitiva de Globalia cuando se estaba negociando la fusión de Iberia y Air Europa.

Hay que recordar que el Govern mantuvo diferentes reuniones con el Grupo Globalia en el transcurso de las negociaciones sobre una fusión sobre la que finalmente emitió el Ejecutivo balear un informe negativo. Sería con motivos de esos encuentros donde Francina Armengol pudo haberse reunido con Víctor de Aldama que actuaba en representación de Globalia.

Sin embargo en la comisión de investigación del Senado sobre las ramificaciones del ‘caso Koldo’, en junio del año pasado al ser preguntada Armengol reiteró que no conocía a Víctor de Aldama, y sobre Koldo García indicó que le trató como asesor del ex ministro José Luis Ábalos pero que «jamás» habló con él sobre contratar a Soluciones de Gestión porque «nunca» en su vida pública ha tenido conversaciones de ese tenor «con nadie». Tampoco conversó con Ábalos las mascarillas, pero sí sobre el cierre de los puertos y aeropuertos por la pandemia.

Ahora , según expresan fuentes vinculadas a la presidenta del Congreso a Diario de Mallorca, «Aldama fue un acompañante de Pepe Hidalgo en una de las reuniones sobre los planes de viabilidad de Globalia».

Recordemos que el empresario investigado en la trama Koldo, Víctor de Aldama explicó ayer jueves en el programa Horizonte de Cuatro que se reunió en Palma con Francina Armengol, en ese momento presidenta del Govern balear, y «no era para hablar de mascarillas». Dejó caer que era por un tema de negocios.

Aldama no quiso explicar los motivos de su encuentro con la mandataria socialista y actual presidenta del Congreso de los Diputados porque «es algo que no he contado en sede judicial».

El empresario, investigado por el cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid, manifestó en el programa:

«Algo que no he dicho y te voy a contestar, nunca lo he dicho, pero yo sí he estado reunido en Palma de Mallorca con Armengol. Tampoco te voy a decir para qué porque es algo que no he hablado en sede judicial, pero te estoy contestando. Creo que es bastante lo que te estoy diciendo, es una exclusiva. Nunca había dicho que yo había estado reunido con Armengol en Palma de Mallorca cuando era presidenta de Baleares».

Hoy Armengol ha reiterado que le «repugna todo tipo de corrupción política», pero ha eludido aclarar si cuando era presidenta de Baleares, se reunió con el empresario, Víctor del Aldama, como sostiene el imputado en la trama de hidrocarburos y el ‘caso Koldo’.

Armengol ha sido preguntada por esta revelaciones de Aldama tras inaugurar unas nuevas Jornadas de Puertas Abiertas en el Congreso y recibir a las primeras personas que han entrado a visitar las dependencias parlamentarias.

También se le ha pedido que explicara cómo ha recibido la noticia de que la UCO señala al hasta este jueves secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán como gestor de los cobros de las presuntas comisiones ilegales que recibía junto con el ex ministro José Luis Ábalos y el ex asesor de éste último Koldo García.