Armengol mintió y Aldama sigue señalando por entregas

Antes de entrar en materia debemos agradecer al PSIB-PSOE ofrecernos en primicia que los socialistas han externalizado la Secretaría de Organización del partido porque es lo que sugiere afirmar que «ni Ábalos ni Cerdán son socialistas, nosotros sí». Imaginen por un instante que la banda del Peugeot en realidad fuese un póker, en lugar de ese trío faltón hoy reconfirmado. La pregunta entonces es: ¿la nueva primicia es que el PSOE había externalizado la Secretaría General? Ahora, situados en Baleares, acabamos de saber que Francina Armengol mintió en el Senado al decir que no conocía a Aldama y éste le ha refrescado la memoria: «Nos reunimos en el Consolat de Mar».

De confirmase que Armengol conocía a Aldama, estaríamos ante un delito de falso testimonio, penado con cárcel. Y según cómo evolucione el asunto, ¿va a resultar que también la Secretaría General del PSIB-PSOE estaba en modo externalizado? Imagínenselo: «Armengol no es socialista, nosotros sí». Han descubierto la pólvora acudiendo a una excusa: externalización; en definitiva un «pretexto que se invoca para eludir una obligación». La RAE.

Es impresionante la capacidad que tienen los socialistas para retorcer hasta el infinito su argumentario cuando le vienen mal dadas. Les basta con decir que no son socialistas quienes han sido pillados con el carro de los helados. ¡Jopé! podría haberlo dicho el PP, neutralizando así la moción de censura.

Armengol, la presidenta más radical y sectaria que ha conocido Baleares, ha mostrado sus cartas como presidenta del Congreso, eliminando en cada uno de sus pasos la voluntad de prevalecer la independencia del Legislativo tan postrada a los pies del «puto amo» haciendo de sus deseos el principio y fin de cualquier decisión. Ésta es la mujer que desea retornar el año 2027 al Consolat de Mar. Mis queridos 156.000 votantes socialistas de Baleares, no hay duda de que la arroparéis, porque sois poca cosa, como ella, sencillamente por vuestra incapacidad para ver más allá de vuestros sucios prejuicios.

Un Gobierno progresista (vaya bulo) llegado para erradicar la corrupción; la corrupción de la derecha extrema (Zapatero mirando al PP), también de la extrema derecha (señalando a Vox), y siete años después, quedando claro que es una «organización criminal» en los sucesivos informes de la UCO, es decir, la policía judicial que solamente responde ante el juez instructor. Las cloacas del PSOE buscando a la desesperada acabar con la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil. Y lo que son las cosas, por la gracia de la justicia poética se ha derrumbado el castillo de naipes de las mentiras del PSOE con un Pedro Sánchez patéticamente maquillado pidiendo perdón de mentirijillas y acto seguido rezando el rosario agnóstico ese, de «no son socialistas, nosotros sí». Imagino que lo están repitiendo por toda España.

Ha sido tal la magnitud de los hallazgos, incontestables, que el PSOE se ha visto obligado a torcer el brazo y escenificarse la patética declaración de un líder con vocación autocrática, finalmente caído en desgracia y maquillado muy vulgar para la ocasión buscando un engaño escénico que no ha colado.

El PSOE en conjunto ha sido compinche habitual en esta deriva de nuestro sistema democrático y siendo Francina Armengol la tercera autoridad del Estado y probada cómplice del ninguneo a las normas de convivencia, pues no queda otra que señalarla, como una más, de la camada progresista. No hay manera de desligarla y por si fuera poco, ha mentido al afirmar que no conocía a Víctor de Aldama en comisión parlamentaria de investigación, lo que técnicamente constituye un delito penal. Si hacía falta una prueba más de su falso testimonio parece que no ha querido dar la cara ante los medios de comunicación, no vaya a ser que le preguntasen sobre el particular.

El titular sería: Armengol mintió y Aldama sigue señalando por entregas.

Francina Armengol ya está por completo desacreditada ante su electorado y esta es la razón por la que sondeos recientes sitúan al PP de Baleares al borde de la mayoría absoluta, mientras el PSIB-PSOE se hunde aceleradamente.

En pleno enclaustramiento por la Covid la Policía Local pilló a las dos de la madrugada a Francina Armengol de copas y no pasó absolutamente nada. Incluso momentáneamente se perdió el atestado policial y ¡oh sorpresa! al poco reaparecido, debido a la presión de los medios de comunicación. En este mismo intervalo de tiempo pagó cuatro millones de euros por unas mascarillas de cuento chino y tampoco pasó nada. Al menos, de momento. ¿Hacían acaso falta más indicios para definir el perfil del personaje?

Todo parece indicar que Francina Armengol ha jugado papel protagonista en este desconcertante panorama y ahora, encima, Aldama afirma que se reunió con Armengol en el Consolat de Mar. Es un delincuente muy poco proclive a dar puntada sin hilo en sus demoledores señalamientos. ¿Estaba ella en el paripé? Ya veremos hasta dónde llega el asunto o marronazo.

El país entero le ha visto el plumero a Francina Armengol en los dos años que lleva al frente del Congreso de los Diputados y mis queridos votantes de Baleares, tantos socialistas como 156.000, os diré que verse el plumero significa «percibir las verdaderas intenciones o pensamientos de alguien, a pesar de que intente ocultarlo». ¿De verdad esta persona está a fecha de hoy habilitada para repetir en el Consolat de Mar? Lástima que el sector crítico del PSIB-PSOE esté desaparecido y guardando un silencio sepulcral.