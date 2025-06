El PSOE de Mallorca se ríe del electorado: «Ni Ábalos, ni Koldo, ni Cerdán son socialistas, nosotros sí», ha afirmado la secretaria general de los socialistas de Mallorca, Amanda Fernández, quien ha asegurado este sábado, en el inicio del Congreso de las Juventudes Socialistas de Baleares (JSIB), que «ni Ábalos, ni Koldo, ni Cerdán pueden ensuciar ni empañar el trabajazo que hace cada socialista» porque, según sus palabras, «ellos no son el PSOE, nosotros sí que somos el Partido Socialista Obrero Español».

Fernández, ha defendido que «en un día como hoy, en el que», según ha reconocido, se sienten «tristes y decepcionados», ella se «siente orgullosa de ser socialista», y ha querido «agradecer a los socialistas que están en cada uno de los pueblos, a militantes y simpatizantes, regidores, conseller insulares y diputados, porque trabajan día a día pensando en la gente, porque son servidores públicos y porque la política sirve para transformar la vida».

En este sentido, ha reivindicado que el PSOE «tiene tolerancia cero ante la corrupción, mientras que hay quienes todavía buscan quién es M.Rajoy y hay quienes todavía mantienen al presidente del Parlament en el cargo con juicio abierto por un delito de odio».

En cualquier caso, la secretaria general de los socialistas de Mallorca ha criticado que el Govern de Marga Prohens «va en contra de los jóvenes, porque les está robando la ilusión de tener un proyecto de vida en Baleares».

Al respecto, ha explicado que «en dos años que hace que gobiernan, solo se han aprobado dos medidas en favor de los jóvenes, y las dos han venido por parte del Gobierno de España: la gratuidad del transporte público y la ley estatal de vivienda que permite topar los precios del alquiler», pero que, según ha lamentado, «Prohens no quiere aplicar porque quiere que los jóvenes de las islas vivan con sus padres, en infraviviendas o fuera de aquí».

Ante esta realidad, Fernández ha pedido a los jóvenes socialistas que luchen «por una educación pública, de calidad y en catalán, con unos docentes magníficos que este partido sí defiende ante los ataques de adoctrinamiento por parte de la ultraderecha».

Además, les ha pedido que luchen «por la vivienda digna a un precio digno porque» desde el Partido Socialista «no se quiere que las islas sean la segunda residencia de Europa». También, que luchen «por el territorio contra quien convierte las islas en un paraíso de ilegalidades»; así como «por unas islas sin saturación, por el transporte público, la salud mental y la memoria democrática».

Por su parte, un emocionado Ares Fernández ha hecho su última intervención como secretario general de las Juventudes Socialistas de Baleares, tras seis años al frente de la organización y pasa el testigo a Ana Muela.

Tras reconocer que «se viven días complicados», ha pedido a los jóvenes socialistas «no agachar la cabeza, no hacerse pequeños, no callar». «Os pido que recordéis que esta es una casa donde la inmensa mayoría de las personas que la formamos somos personas íntegras, humildes, decentes y trabajadoras, que nos afiliamos al partido no por nuestros intereses personales, sino por el interés general», ha subrayado.

Fernández ha insistido en que el Partido Socialista «siempre ha sabido levantarse, resistir y liderar, son 145 años haciéndolo y se volverá a hacer», a lo que ha añadido que «el PSOE lo fundaron trabajadores, no herederos de la dictadura, nunca se ha tenido que renunciar a los valores y siglas y no se empezará a hacer ahora».

Durante el acto de inauguración del Congreso también ha intervenido el secretario general de las Juventudes Socialistas de España, Víctor Camino, quien no ha olvidado que a pesar de la situación política actual, «el trabajo» realizado «no nos lo quita nadie, y se sigue trabajando para que las prácticas laborales sean remuneradas, para salvar el planeta y derribar la especulación, por la decencia y la regeneración, por la salud mental y por proyectos que mejoren la vida de los jóvenes de la mañana a la noche».

No ha obviado tampoco la actualidad Camino, asegurando que «frente a los cuatro sinvergüenzas que cometen delitos de corrupción imperdonables, el socialismo de las 13 rosas, de Ramón Rubial, de Edu Madina, de Paca Sauquillo, de Carme Chacón, de Ximo Puig, de Francina Armengol y de Salvador Illa».