tiempo en baleares

Alerta amarilla en Mallorca: espectacular ‘cap de fibló’ en Calvià

Las lluvias podrían dejar hasta 30 litros en una hora en la isla

alerta amarilla mallorca
Cap de fibló en la costa de Calvià. EL TEMPS IB3

El aviso amarillo activado este viernes por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en el interior, norte y levante de Mallorca y Menorca por lluvias y tormentas, ya está dejando precipitaciones en zonas de Mallorca como Son Servera, que podrían dejar hasta 30 litros en una hora.

Esta situación de inestabilidad atmosférica ha dejado ya imágenes impactantes como un espectacular cap de fibló (tromba marina) en el litoral del municipio de Calvià.

El aviso amarillo estará activo entre las 12.00 y las 20.00 horas.

Baleares será una de las ocho provincias con avisos activos por lluvias, tormentas u oleaje junto a Alicante y Valencia (Comunidad Valenciana), Murcia (Altiplano de Murcia), Albacete (Castilla-La Mancha), Barcelona, Tarragona y Gerona (Cataluña) serán por oleaje.

Lo último en OkBaleares

Últimas noticias