Alerta amarilla en Mallorca: espectacular ‘cap de fibló’ en Calvià

El aviso amarillo activado este viernes por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en el interior, norte y levante de Mallorca y Menorca por lluvias y tormentas, ya está dejando precipitaciones en zonas de Mallorca como Son Servera, que podrían dejar hasta 30 litros en una hora.

Esta situación de inestabilidad atmosférica ha dejado ya imágenes impactantes como un espectacular cap de fibló (tromba marina) en el litoral del municipio de Calvià.

El aviso amarillo estará activo entre las 12.00 y las 20.00 horas.

🌪️🆕Avui els niguls tornen a créixer amb força. Fa poca estona hem pogut veure un cap de fibló a la costa de Calvià. pic.twitter.com/54LouKwJhU — El temps IB3 (@TempsIB3) August 22, 2025

Baleares será una de las ocho provincias con avisos activos por lluvias, tormentas u oleaje junto a Alicante y Valencia (Comunidad Valenciana), Murcia (Altiplano de Murcia), Albacete (Castilla-La Mancha), Barcelona, Tarragona y Gerona (Cataluña) serán por oleaje.