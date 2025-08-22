Baleares responde a la ministra Rego: «Debería mirar la definición de racismo y aplicársela a sí misma»

La respuesta del Govern balear, presidido por la popular Marga Prohens, a las acusaciones de racismo realizadas por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, no se ha hecho esperar este viernes tras la celebración del Consell de Govern, reanudado tras el parón estival.

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha rechazado estas acusaciones y ha afirmado que debería aplicarse a sí misma la definición de ese término. Y es que Sira Rego consideró que la suspensión cautelar que la Abogacía de la Comunidad Autónoma pretende pedir al Tribunal Supremo para paralizar el reparto de menores migrantes (menas) desde Canarias y Ceuta no es debido a la «falta de medios» sino al «racismo».

Ha asegurado que las palabras de la ministra demuestran una «hipocresía absoluta». «Sorprende que el Gobierno y una ministra que no se está preocupando nada de la situación de los menores migrantes que llegan directamente a nuestras costas, o que quiere hacer un reparto y le dan igual las condiciones en las que se pueden encontrar los menores acogidos, acuse de racista a nadie», ha manifestado Costa.

El portavoz ha señalado que la no participación de Baleares en la Sectorial fue como protesta a un reparto de menores migrantes que la región «no comparte» y porque el orden del día había sido votado en contra en la comisión previa. «Era de toda lógica que el Govern no asistiera», ha apuntado.

También ha recriminado a la ministra que los fondos económicos que el Gobierno iba a destinar ese día a Baleares -y a otras comunidades-, dos millones de euros, son «absolutamente insuficientes».

«La ministra debería mirarse la definición de racismo y aplicársela a sí misma», ha concluido el conseller de Economía, Hacienda e Innovación.

Preguntado por las declaraciones realizadas esta mañana por el viceconsejero del Gabinete del presidente de Canarias, Octavio Caraballo, acerca de la suspensión cautelar del reparto que pretende conseguir el Govern balear, tildándolo de un «ejercicio de irresponsabilidad e insolidaridad», Antoni Costa ha dicho comprender la «situación dramática» que vive Canarias desde hace años. Tanto es así, ha manifestado, «que estamos haciendo todo lo posible cuando todavía estamos a tiempo» para que la situación que allí viven «no sea una realidad en Baleares».

«Entendemos perfectamente la situación dramática de Canarias, pero el Govern debe defender los intereses de los ciudadanos de Baleares. Nosotros en ningún momento pediremos la suspensión de ningún reparto o de ningún proceso. Lo que decimos es que hay que tomar medidas cautelares para no saturar más los centros de menores de Baleares, en una situación que ya de por sí, a día de hoy, sin recibir estos menores adicionales ya es dramática», ha sentenciado.

«La situación de Canarias es muy dura, pero la de Baleares también lo es, admito que no tanto como la de ellos, pero no queremos llegar a ese punto», ha concluido Antoni Costa.