Vox exige reabrir la investigación en Baleares del ‘caso Koldo’ tras conocerse que Armengol mintió

Vox exige reabrir la comisión de investigación del Parlament balear por el caso Koldo tras conocerse que la ex presidenta balear, Francina Armengol, mintió al afirmar que no conocía al comisionista Víctor de Aldama y ayer asegurar que se había reunido con él. Ante esta situación, Vox ha anunciado además que reclamará ampliar las pesquisas a todas las contrataciones realizadas durante la pandemia, tras conocerse los nuevos y demoledores indicios revelados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Los informes de la UCO, conocidos el pasado mes de octubre, recogen intercambios de mensajes de WhatsApp entre la exconsejera socialista de Salud, Patricia Gómez, y Koldo García, lo que para Vox «desmonta por completo las declaraciones realizadas por Gómez en sede parlamentaria, donde afirmó hasta en dos ocasiones que nunca tuvo contacto alguno con la trama ni con Koldo». La mentira en comisiones de investigación está tipificada en el artículo 502.3 del Código Penal, y puede conllevar penas de multa o incluso de prisión.

Para Vox el escándalo no termina ahí. La actual presidente del Congreso de los Diputados y ex presidente del Gobierno balear, Francina Armengol, también mintió al negar cualquier contacto con Koldo García. Los informes de la UCO revelan que no solo habló con él, sino que le proporcionó el contacto directo de Patricia Gómez para facilitar la contratación de empresas vinculadas a la trama, como Eurofins Megalab y Fertinvest, para realizar pruebas PCR durante la pandemia.

En uno de los mensajes recogidos por la Guardia Civil, Koldo García responde a Armengol con un revelador «Cariño, te mantengo informada», dejando clara la complicidad entre ambos. Gracias a esta mediación, se facilitaron negociaciones directas entre altos cargos de las empresas y la Consejería de Salud.

Aún más grave es lo que ha salido a la luz recientemente, según Víctor de Aldama, uno de los principales investigados en la trama Koldo, Francina Armengol, en contra de lo declarado en el Senado, sí se reunió en Palma con el empresario. Así lo aseguró el propio Aldama y han confirmado los propios socialistas, que tuvo una reunión con Armengol cuando ésta era presidente del Gobierno.

Además, en los nuevos informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se desprende que la ramificación balear de la trama fue el inicio de una investigación que nos ha llevado a conocer todo lo que conocemos hasta ahora.

La presidente de Vox Baleares y portavoz de Vox en la Comisión de Investigación, Patricia de las Heras, considera que estas nuevas revelaciones son de una gravedad extrema y exige responsabilidades políticas inmediatas.

«Armengol y Patricia Gómez mintieron descaradamente en sede parlamentaria. Es una cuestión de dignidad institucional. Las instituciones no pueden ser ocupadas por quien abusa del poder para mentir y tapar corrupción. Vamos a llegar hasta el final», ha asegurado.

Vox exige que se depuren responsabilidades, caiga quien caiga «hasta llegar al uno de la mafia, al capo Pedro Sánchez» y recuerda que no cejará en su empeño de acabar con la corrupción política que tanto daño ha hecho a las Islas Baleares. «En estos momentos se considera que existen indicios suficientes para solicitar la reapertura de la Comisión de Investigación y poder esclarecer los nuevos hechos y contradicciones en las que han incurrido varios de los comparecientes».

La comisión no permanente de investigación por irregularidades en contratos con la empresa Soluciones de Gestión en el Parlament se cerró en junio del año pasado en una sesión bochornosa con insultos y descalificaciones protagonizada por el portavoz socialista, Iago Negueruela, que acusó «a la derecha y a la «ultraderecha» de difundir «falsedades, mentiras, calumnias, bulos y mentiras», y finalmente, abandonó la sesión final junto a los diputados de su partido.