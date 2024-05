La comisión de investigación en el Parlament balear sobre la compra de material sanitario en pandemia ha desconvocado la sesión en la que estaba prevista la comparecencia de Koldo García Izaguirre, al no presentarse el compareciente en la Cámara balear.

El Parlament había citado a las 09.00 horas al ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, pero García no había confirmado su asistencia; tampoco la había descartado, ni dado respuesta de ningún tipo a la Cámara autonómica.

La comisión ha dado unos minutos de margen esperando una posible llegada con retraso que no se ha producido, por lo que ha quedado desconvocada la sesión. El Parlament volverá a citar a García para otra fecha que todavía se tiene que concretar.

García ya compareció en la comisión del Senado y allí se acogió a su derecho a no declarar por estar bajo investigación de la Audiencia Nacional; era previsible que en Palma se amparase igualmente en ese derecho, como hizo el también investigado Víctor de Aldama. En cualquier caso, García estaba obligado a presentarse ante la comisión, que no admite comparecencias por videoconferencia.

De hecho, la comisión ya ha reprogramado otras dos comparecencias de investigados en el caso Koldo, Daniel Sierra e Íñigo Rotaeche. A través de un abogado, éste último indicó, el día de la comparecencia, que no había recibido ninguna citación y que se había enterado por la prensa.

Este viernes, los diputados volverán a reunirse a las 11.00 horas para aprobar las últimas modificaciones en el calendario de trabajo que han propuesto PP y Vox.

La reunión comenzará con un minuto de silencio por las víctimas del derrumbe en Playa de Palma. A las 11.30 horas está prevista la comparecencia de Ábalos, que sí ha confirmado su asistencia. Con todo, en el Senado ya adelantó que no sabe «nada» del contrato con el IbSalut.

Cabe recordar que ex director general del Servicio de Salud de Baleares (IB-Salut), Manuel Palomino, admitió en el Congreso de los Diputados que Koldo García le llamó para ponerle en contacto con Soluciones de Gestión, la principal empresa de la trama investigada por la Audiencia Nacional.

Según Palomino, en un primer momento le llamo un portavoz del Ministerio de Fomento, entonces encabezado por el socialista José Luis Ábalos, para ofrecer el cargamento de mascarillas y que posteriormente el propio Koldo García, ayudante del ex ministro Ábalos, le llamó para ponerle en contacto con la sociedad investigada en la presunta trama.

Sin embargo, la ex presidenta balear Francina Armengol, que encabezaba la comunidad mientras Palomino dirigía IB-Salut, negó haber recibido llamadas directas desde el Gobierno de España: «A mí y a mi Gobierno nadie nos dio una orden, ni nos pidió ni nos coaccionó para que compráramos a ninguna empresa».

El ex director general del Servicio de Salud de Baleares compareció el pasado día 13 en el Congreso de los Diputados en la comisión de investigación sobre la trama de mordidas en las compras de mascarillas durante los peores meses de pandemia. Durante las preguntas realizadas en esta sesión, declaró que compró las mascarillas fake a la empresa Soluciones de Gestión tras una llamada del Ministerio de Fomento, encabezado por Ábalos, y tras hablar con Koldo García.

«Recibí una llamada por parte del Ministerio de Fomento, interesándose por nuestra situación, en abril de 2020, informando que estaban organizando un gran transporte de importación de material desde China, por si estimábamos necesario participar, para ello nos dio un contacto telefónico, a este contacto le envié yo un Whatsapp solicitando información», manifestó Palomino.