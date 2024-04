Koldo declara en el Senado que no sabe si es militante del PSOE pero desafía a Sánchez: «Volveré»

Koldo García, ex asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y uno de los principales investigados en la presunta trama de corrupción socialista destapada por la Guardia Civil en la Operación Delorme, ha declarado este lunes en el Senado que no sabe si todavía es militante del PSOE, pero ha mandado un recado al partido de Pedro Sánchez. «Volveré», ha asegurado.

Ha sido en respuesta a la senadora de UPN María Caballero, hija del concejal Tomás Caballero asesinado por ETA, cuando Koldo ha hecho esta advertencia. Preguntado sobre si seguía siendo militante del PSOE, ha señalado: «Eso no lo se puedo contestar porque no lo sé. Pero no se preocupe, tengo un pequeño apunte: volveré», ha indicado.

En relación con otras preguntas que Caballero le ha formulado sobre su relación con Ábalos, con el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien le trajo de Navarra a Madrid, y con el propio Pedro Sánchez, del que fue chófer durante las primarias del partido, Koldo García se ha negado a declarar acogiéndose a su derecho a no hacerlo al estar inmenso en una causa judicial. Su abogado, Javier Pimentel, sentado a su lado, le ha estado asesorando, frenándole en algún pasaje.

«Me acojo simplemente a mi derecho. Estoy en un procedimiento judicial, por sentido común creo que tengo que esperar a que la justicia resuelva y haga lo primero que tengo que hacer, que es atender a su señoría», ha manifestado.

Con Cerdán

En su turno, el senador del PP Luis Santamaría le ha preguntado sin éxito sobre si «hace días 10 días» se reunió con el señor Cerdán, número tres del PSOE. Koldo García le ha replicado que «cree el ladrón que todos son de su misma condición».

«Cuando salga inocente, verá como yo he trabajado toda mi vida y he hecho lo correcto. Lo que usted está diciendo son irregularidades, que está diciendo por decir, porque la justicia todavía no ha dictaminado. Se han publicado verdaderas salvajadas sobre mi persona», ha lamentado el ex asesor de Ábalos.

Preguntado por otros senadores por la trama de mascarillas que afecta a los anteriores Gobiernos socialistas de Baleares y Canarias, el ex asesor de Ábalos ha dicho que la UCO de la Guardia Civil «se llevó» la información de la que disponía por lo que «no tengo nada para contrastar», ha apuntado.

No obstante, el compareciente ha aprovechado para lanzar un mensaje a los grupos: «No es el caso Koldo, es el caso mascarillas. Mediáticamente, me han crucificado vivo, ya no puedo tener relación con nadie, no puedo ir por la calle. No tengo los medios para poder responder porque no dispongo de las herramientas para confirmar sobre lo que me están preguntando», ha incidido Koldo.

Es más, en este contexto, ha planteado a los presentes: «¿Todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente?», ha lanzado Koldo a los senadores, por lo que ha recibido un toque de atención del presidente de la Comisión, Eloy Suárez (PP), quien le ha recordado que las preguntas las formulan los representantes de los grupos políticos, no él.

Koldo García ha sido el primer compareciente en la comisión de investigación impulsada por el PP en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, sobre esta trama y sus ramificaciones. Y lo ha hecho pese a que el PSOE intentó impedirlo en los últimos días con prácticas de filibusterismo parlamentario.

Sobre los problemas de la Mesa de la comisión para localizarle, de los que se hizo eco el PP la semana pasada, Koldo ha replicado que «no he querido ni esquivar ni no comparecer en ningún sitio. Soy una persona localizable. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado me tienen localizado y cada 15 días comparezco ante el Juzgado», ha esgrimido.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que García incrementó su patrimonio de manera «notable» entre 2020 y 2022, al pasar a ser titular de bienes muebles e inmuebles cuyo valor podría alcanzar 1,5 millones de euros. La Audiencia Nacional le investiga por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.

Al senador de Bildu

Con todo, Koldo García ha declarado también este lunes en la Comisión de investigación del Senado que tiene la conciencia tranquila, «mucho», respondiendo así al senador de Bildu Josu Estarrona que quienes no pueden decir lo mismo son «ustedes». Estarrona le había interpelado sobre si podía decir quién no tiene la conciencia tranquila, a lo que ha replicado el compareciente: «Igual ustedes, ¿no? Los primeros», ha contestado al representante de los proetarras.