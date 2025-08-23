La Policía desmantela una ‘guardería’ de droga en Son Gotleu que abastecía a puntos de venta callejeros

La Policía Nacional ha desmantelado una guardería -almacén- de droga en Son Gotleu que abastecía a puntos de venta callejeros muy activos. En el operativo los agentes han detenido a tres hombres de origen nigeriano, acusados de tráfico de drogas, para los que el juez ha decretado prisión provisional.

Según ha informado la Jefatura Superior en Baleares a través de un comunicado, el Grupo II de Estupefacientes de la UDYCO llevó a cabo una investigación relacionada con el tráfico de drogas en el barrio de Son Gotleu, donde se comercializaba de manera ilegal con sustancias estupefacientes.

Los agentes desplegaron un operativo y observaron que había varios puntos de venta en la vía pública muy activos a los que se acercaban los compradores previo contacto con los investigados, efectuando la venta de la droga.

El objetivo de los ahora arrestados era dificultar la labor policial y para ello guardaban la droga en un domicilio, lo que en el argot policial se conoce como guardería (almacén), donde se suministraba a los vendedores para realizar las ventas callejeras de droga. De ese modo, los investigados evitaban vincular el domicilio con la venta de droga.

Los investigadores consiguieron finalmente localizar el domicilio, donde el pasado 20 de agosto se llevó a cabo una entrada y registro, y detuvieron a tres hombres de origen nigeriano como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

En el registro del domicilio los agentes incautaron diversas sustancias estupefacientes, muchas de ellas preparadas para su venta, como más de 600 gramos de cocaína, más de 300 gramos de heroína, cerca de 2.800 gramos de marihuana, 52 pastillas de MDMA, medicamentos para la disfunción eréctil, cerca de 5.000 euros en efectivo, así como moneda extranjera como 250 coronas noruegas, 170 libras esterlinas, 346 dólares americanos.

Con esta operación, la Policía Nacional ha conseguido desmantelar puntos de venta móviles en la vía pública, siendo muy activos, y localizar la guardería donde se almacenaba la droga y se suministraba a los vendedores.

Los detenidos pasaron a disposición judicial donde se decretó prisión provisional para los mismos.

La Policía Nacional insiste en que la ciudadanía puede colaborar para erradicar cualquier actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas denunciándolo de forma anónima a través del correo [email protected] o a través de la página web www.policia.es donde existe un apartado específico.

También pueden denunciarlo directamente contactando con los Delegados de Participación Ciudadana o a través del 091.