Dos detenidos por intentar matar a tiros dos veces al mismo hombre en el barrio de Son Gotleu

La Policía Nacional ha detenido en Mallorca a dos personas -dos hombres- por intentar matar a tiros dos veces al mismo hombre en el barrio de Son Gotleu. También ha arrestado a una mujer por tenencia ilícita de armas. Todos son de origen español.

Según ha informado la Jefatura Superior en Baleares a través de un comunicado, los hechos se produjeron en dos incidentes distintos donde la víctima recibió heridas por disparos de arma de fuego en esta conflictiva barriada de la capital balear.

El primer incidente ocurrió el pasado 16 de junio, sobre las 6.45 horas, cuando tres hombres, el principal investigado que portaba una escopeta y dos familiares suyos que iban armados con armas blancas, se dirigieron al encuentro de la víctima en una calle de Son Gotleu.

En un momento se produjeron varios disparos que impactaron en la víctima. Los agentes acudieron hasta el lugar después de recibir varias llamadas de los vecinos, pero una vez allí no fueron requeridos por ningún ciudadano. En las inmediaciones, sin embargo, encontraron un cuchillo y una navaja.

Posteriormente, se dirigieron a un centro hospitalario, donde encontraron a la víctima, con varios perdigones de escopeta incrustados en la pierna y quien explicó lo sucedido a los agentes.

El Grupo de Atracos se hizo cargo de la investigación, efectuando numerosas pesquisas para poder identificar a los responsables y averiguar lo que había ocurrido comprobando que el principal investigado era un antiguo conocido de la víctima con quien había tenido varios altercados y disputas por circunstancias que se desconocen, manteniendo una mala relación.

Los agentes consiguieron identificar al hombre que efectuó los disparos, a otros de los implicados y a una mujer que consiguió llevarse la escopeta envuelta en una manta para evitar que fuera localizada por la Policía, tratándose de la pareja sentimental del primero.

En el transcurso de la investigación se produjo un segundo incidente, también en el barrio de Son Gotleu, sobre las 21.15 horas del pasado 16 de agosto. En esta ocasión el principal investigado aprovechó que la víctima estaba en un bar acompañado de más personas para efectuar varios disparos de forma indiscriminada, provocando una situación de pánico en el establecimiento.

El hombre recibió un disparo en la pierna y otros tres clientes sufrieron heridas de perdigón, mientras que el agresor huía del lugar a bordo de un vehículo. La víctima acudió a un centro hospitalario al sufrir una herida por proyectil.

Al día siguiente, sobre las 14.50 horas, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en Manacor localizaba a uno de los investigados y procedía a su detención. En el interior del vehículo hallaron varias armas blancas y munición.

El Grupo de Atracos de la Policía Nacional que ya tenía avanzada las gestiones, procedió a la detención ayer de los otros dos investigados. La investigación sigue abierta para el total esclarecimiento de los hechos.