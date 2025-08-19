Destrozan la luna de un bus de la línea 7 de la EMT en Son Gotleu

Un autobús de la línea 7 de la EMT de Palma sufrió anoche un ataque vandálico en el corazón de la conflictiva barriada de Son Gotleu. Según ha podido saber OKBALEARES, un desconocido lanzó una piedra contra el bus y le rompió una luna. El vehículo de transporte público quedó inmovilizado durante una hora sin asistencia policial en uno de los barrios más inseguros de la capital balear.

El conductor de autobús atacado ha explicado los hechos en sus redes sociales. Confirma el ataque, el lanzamiento de la piedra, la luna rota y que la Policía no hizo acto de presencia durante la hora en la que el vehículo estuvo parado en la calle Indalecio Prieto de Son Gotleu.

Todo apunta a un acto de gamberrismo. Sin embargo, los propios usuarios de las dos líneas que atraviesan la barriada, la 7 y la 5, aprovechan la publicación para denunciar el incivismo reiterado que se vive en estos trayectos, casi a diario, con discusiones, peleas y «olor a marihuana».

Hay también en las redes sociales un colectivo que advierte de que, de seguir así, la EMT podría reorganizar las líneas. El grupo de Facebook Autobuses EMT Palma tarde, mal y nunca alerta de la posibilidad de que la EMT se esté planteando suprimir ambas líneas y lo achaca a la conflictividad de la barriada: «Vosotros siendo incívicos y violentos no arregláis nada».

Son Gotleu lleva varios años sumido en la violencia y la conflictividad callejera. Años atrás, con múltiples problemas de convivencia entre distintas culturas. Recientemente, la llegada de grupos de argelinos okupando viviendas en el barrio se ha traducido en robos, atracos y peleas y los vecinos denuncian que viven una inseguridad constante.

Tanto en los casos de antaño como en los actuales, la droga siempre ha estado detrás de los conflictos en Son Gotleu. La Policía Nacional tiene que acudir a menudo a solventar situaciones de máxima tensión.