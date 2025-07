El PP asegura que Armengol «quiso eliminar el rastro» al no guardar los mensajes con Koldo

El diputado nacional José Vicente Marí Bosó y el senador autonómico Miquel Jerez han valorado la declaración de Francina Armengol ante la Comisión

de Investigación del Senado por el caso Koldo. Los dos representantes del PP en las Cortes Generales han denunciado lo que califican como «una comparecencia plagada de imprecisiones, silencios calculados y una actitud evasiva que pone en evidencia que quien fue presidenta de Baleares fue actriz principal de un trama dedicada a trapichear con mascarillas».

«Armengol no puede presentarse como víctima porque ha participado de decisiones políticas que han podido acabar beneficiando a una trama corrupta. No puede fingir ni alegar desmemoria. No ha contado todo lo que sabe y no puede fingir que no tuvo nada que ver. O lo cuenta todo o nos lo acabará contando la UCO», han afirmado Jerez y Marí Bosó.

Por otro lado, los dos parlamentarios han tildado de «grave» la admisión de Armengol de haber cambiado de móvil y «no conservar» los mensajes intercambiados con Koldo García, figura clave de la trama. En esos mensajes, el ex asesor socialista la trataba con una cercanía llamativa, se ofrecía a mantenerla informada y le pedía comer juntos.

Cambiar de teléfono y no conservar mensajes con una persona implicada en una investigación judicial no es una casualidad: es una estrategia de ocultación. Ha querido eliminar el rastro. Y esto no es un hecho puntual, sino una práctica de opacidad que se ha extendido desde el Fiscal General hasta Francina Armengol», han señalado Marí y Jerez.

Por su parte, el senador del PP que ha interrogado a Armengol, Fernando Martínez-Maíllo, sobre el mensaje de Koldo en el que le decía «cariño, te mantendré informada» y en el que le pedía que «comiese con ellos» y «te voy a querer siempre», exige saber con quién le estaba pidiendo que se reuniese y Armengol insiste en que «no lo recuerda», algo que cuestiona el senador, «habida cuenta de su memoria selectiva» y sus olvidos interesados.

El dirigente popular denuncia «la memoria selectiva de Armengol» y que

ocultase de su agenda pública su reunión con el dueño de Air Europa

y Víctor de Aldama días antes del rescate de la aerolínea.