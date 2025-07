Giro en el calendario laboral de Madrid: el nuevo festivo que nadie esperaba y ya se ha confirmado

La Comunidad de Madrid ha introducido un cambio importante en su calendario laboral para 2025: el 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, será día no laborable en toda la región. Esta medida implica, por tanto, la eliminación del tradicional festivo del 19 de marzo, Día del Padre, que hasta ahora formaba parte del calendario de días festivos autonómicos.

Esta modificación responde a una estrategia del Ejecutivo madrileño para redistribuir los festivos de manera más uniforme a lo largo del año, aprovechando mejor los meses de verano, tradicionalmente sin días no laborables de carácter oficial. Esto colocaba a Madrid en una situación distinta respecto a otras regiones donde julio sí contaba con una jornada no laborable, lo que podía suponer una desventaja en términos de competitividad turística.

Un nuevo festivo en verano: el 25 de julio

La Comunidad de Madrid, como cada año, revisa y establece los días que serán considerados festivos en su ámbito territorial, sumándose a los que marca el calendario nacional. En esta ocasión, el gobierno regional ha decidido realizar un cambio significativo al reemplazar el Día de San José (19 de marzo), tradicionalmente vinculado al Día del Padre, por la festividad de Santiago Apóstol el 25 de julio. Esta modificación no se ha tomado a la ligera: se enmarca en un esfuerzo por ofrecer una mejor distribución de los descansos a lo largo del calendario anual.

La elección del 25 de julio no es arbitraria. Mientras que marzo ya concentra varios festivos nacionales (como el propio Día de San José y, muchas veces, la Semana Santa), el mes de julio suele carecer de días no laborables, pese a coincidir con el periodo vacacional y con uno de los momentos de mayor movimiento económico en sectores como el turismo, la restauración y el ocio. De este modo, la inclusión de una festividad en pleno verano no sólo favorece el descanso de los trabajadores, sino que también se espera que dinamice la economía regional en sectores clave.

Santiago Apóstol: una figura histórica con fuerte arraigo

Santiago el Mayor, uno de los doce apóstoles de Jesús, es una figura central en la tradición cristiana. Según los Evangelios, fue pescador antes de seguir a Cristo junto a su hermano Juan. Una de las historias más conocidas cuenta que, tras la muerte de Jesús, Santiago viajó a la Península Ibérica para predicar el Evangelio, convirtiéndose así en el primer apóstol que evangelizó en tierras occidentales.

La leyenda más famosa relata que, tras su martirio en Jerusalén, sus discípulos trasladaron sus restos en una barca de piedra hasta Galicia, donde fue enterrado. Siglos después, un ermitaño llamado Pelayo, guiado por unas luces celestiales, halló su tumba, lo que dio origen a la ciudad de Santiago de Compostela.

La festividad de Santiago Apóstol es reconocida como una de las más importantes del calendario litúrgico católico, especialmente en comunidades como Galicia, donde se encuentra la catedral de Santiago de Compostela, lugar que (según la tradición cristiana) alberga los restos del apóstol Santiago el Mayor. Esta fecha, el 25 de julio, ha sido históricamente una jornada de celebración, peregrinación y actos religiosos en muchos rincones del país.

Días festivos en 2025

El calendario laboral de 2025 incluye una serie de festivos nacionales que, además de su carácter religioso o cívico, ofrecen oportunidades para el descanso y la celebración en familia. Uno de los días más destacados del verano será el 15 de agosto, que este año cae en viernes. En esta fecha se celebra la Asunción de la Virgen, una festividad profundamente arraigada en la tradición católica, que conmemora la subida al cielo de la Virgen María en cuerpo y alma.

Más adelante, el 1 de noviembre, que en 2025 será sábado, se celebra Todos los Santos, una fecha en la que las familias españolas acostumbran a visitar los cementerios para honrar a sus seres queridos fallecidos. Aunque coincide con el fin de semana, mantiene su relevancia cultural y espiritual en todo el país.

Posteriormente, en el mes de diciembre, se concentran tres fechas clave. El 6 de diciembre, sábado, se celebra el Día de la Constitución Española, en recuerdo a la aprobación del texto constitucional de 1978, que marcó el inicio de la actual etapa democrática en España. Aunque al caer en sábado no se traduce en un día libre adicional para muchos trabajadores, sigue siendo una jornada de gran significado institucional.

Dos días después, el 8 de diciembre, que cae en lunes, se celebra la Inmaculada Concepción, otra festividad religiosa con gran arraigo en el país. Esta fecha ofrece la posibilidad de un puente festivo, ideal para viajar o descansar antes de la Navidad.

Finalmente, el 25 de diciembre, que en 2025 será jueves, se celebra la Natividad del Señor, uno de los días más importantes del calendario cristiano. Esta jornada está dedicada al nacimiento de Jesús y reúne a millones de familias en torno a celebraciones tradicionales llenas de simbolismo.