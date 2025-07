David L. Y., el hombre que dijo ser mujer para poder ser bombero y conseguir una plaza en el Ayuntamiento de Madrid, ha sido excluido de la lista final de aspirantes. El motivo es que no ha superado la última fase relativa al control antidopaje, ya que en los análisis dio unos niveles de testosterona demasiado altos para una mujer, tal y como ha confirmado su abogado.

Como ha podido saber OKDIARIO, las pruebas están basadas en las normas de las federaciones internacionales deportivas. En ellas, las mujeres pueden dar un máximo de 2,5 nanomoles en la medición de testosterona, mientras que los hombres puedan llegar a los 25.

En los resultados, David presentó unos niveles de hormona muy superiores a lo permitido, por lo que su candidatura fue retirada. Se interpuso un recurso de alzada, pero se ha resuelto en contra de los intereses de David y ya no caben más recursos por la vía administrativa.

Su abogado señala a OKDIARIO que desde ahora tienen un plazo de dos meses para recurrir esta resolución en los tribunales de Justicia. Sin embargo, el letrado asegura que su cliente «está cansado» por todo el revuelo mediático que ha supuesto este asunto. En todo caso, tienen hasta después de verano para decidir porque agosto es inhábil.

David se presentó el año pasado al proceso de selección como mujer porque las marcas de las pruebas físicas para acceder al puesto son inferiores a las que se les exigen a los hombres. Como mujer, desarrolló todo el proceso de selección, a pesar de que no modificó su nombre en su DNI ni ha sido sometido a ningún proceso físico de cambio de sexo. De hecho, el Ayuntamiento en una resolución habla de «la aspirante David L.».

Documento del Ayuntamiento de Madrid sobre las oposiciones a bombero. (Clic para ampliar)

Todo esto provocó que Raúl Asenjo, otro opositor a las pruebas de acceso al cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, quedara fuera de la lista de admitidos por el supuesto cambio de sexo de David.

«Soy el opositor 126, el último que cerraba las listas provisionales en esta oposición. No obstante, me he visto desplazado al puesto 127, y con ello fuera de plaza, como consecuencia del uso de una ventaja injusta y fraudulenta por uno de los aspirantes que ha conseguido pasar del puesto 201 al 101. Este aspirante ha alegado su condición de mujer con la única finalidad de beneficiarse de unas marcas físicas más flexibles, y con ello adelantar a 100 personas en el proceso selectivo», explicó Asenjo en un comunicado después de denunciar que el otro candidato habría incurrido en un fraude de ley.

Ahora, tras descartar a David, Raúl ha sido admitido en el cuerpo de bomberos.

Retraso en la plantilla

La maniobra de David de decir que es mujer, también ha provocado un importante retraso en la incorporación de bomberos, tal y como ha denunciado esta semana la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz. «La última promoción de 126 bomberos se ha retrasado por el coladero de fraudes que ha traído consigo la nefasta ley Trans».

La polémica generada entre los bomberos, que significó la interposición de recursos por parte de otros aspirantes, llevó al Tribunal de la Oposición a pedir pruebas extraordinarias, paralizando el proceso que desembocó en el actual retraso.

A día de hoy, los 126 nuevos bomberos del Ayuntamiento no se han incorporado aún. Están pendientes del proceso de formación, una vez concluido el proceso de selección y las oposiciones.

«No tenemos constancia en Madrid de otros casos en los que una persona con un género biológico se haya inscrito con otro y, a consecuencia de ello, se le haya aplicado un baremo de puntuación diferente, pero sí que está dando lugar en muchos lugares de España a situaciones injustas. Es algo, como ya dijimos cuando se estaba tramitando la ley Trans, que podía pasar, que ha pasado y que puede volver a pasar», señalan fuentes del Ayuntamiento.

«Corresponde a los tribunales decidir sobre la intención fraudulenta o no de esas situaciones, pero lo que es evidente es que suponen un agravio comparativo desde el punto de vista de las condiciones físicas que se exigen en esas pruebas, una clara desventaja para las mujeres que se presentan a esos procesos y también con el resto de los opositores», añaden.

La Ley Trans del Gobierno de Pedro Sánchez, ya provocó asimismo problemas de convivencia en los vestuarios de algunos polideportivos como en Arganda del Rey. También ha ocurrido en algunos servicios municipales, como en el Samur-Protección Civil, donde dos hombres cambiaron de sexo a mujeres en el Registro Civil y, por tanto, utilizaban los vestuarios femeninos ante las quejas de otras trabajadoras de Samur.

Es por eso que, para permitir conciliar el derecho que tienen las personas trans a utilizar los vestuarios femeninos con el derecho a la tranquilidad del resto de las trabajadoras, el Ayuntamiento de Madrid tuvo que reformar los vestuarios para instalar cabinas cerradas que permitieran poder cambiarse con mayor privacidad.

«En estos momentos, con la legislación en vigor, no tenemos desde el Ayuntamiento mucha más capacidad de actuación respecto al cumplimiento de una ley que no nos gusta en absoluto, pero en tanto esté vigente, tenemos la obligación de cumplirla», dicen fuentes municipales.

«La Ley Trans debe derogarse en los términos en los que está aprobada en estos momentos. Es una ley basada en el sectarismo, la imposición ideológica doctrinaria y la falta de rigor jurídico. Una ley que, más allá de la controversia política, es totalmente injusta y abre una puerta que claramente perjudica a las mujeres», añaden.