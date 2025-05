Inma Sanz (vicealcaldesa de Madrid): «Sánchez es el número 1 de la banda mafiosa que nos gobierna»

«Sánchez es el número 1 de la banda mafiosa que nos gobierna y no admite que su tiempo ha terminado». Así de claro lo tiene Inma Sanz, vicealcaldesa de Madrid. En una entrevista con OKDIARIO, Inma Sanz afirma de Sánchez, del PSOE y del Gobierno: «Están en completa descomposición. Esto no da para más». Inma Sanz, de todos modos, tiene también claro: «Sánchez no va a tener ni la decencia, ni la dignidad ni la valentía de irse». Para la vicealcaldesa de Madrid, «Sánchez está acorralado por la corrupción y en una huida hacia adelante permanente». Inma Sanz lamenta: «España no puede permitirse tanta indignidad».

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado una manifestación de protesta contra Sánchez y la corrupción el 8 de junio en Madrid. Pedimos a Inma Sanz que convenza a quien no tenga claro si ha de ir o no: «No hay más que ver cualquier día a cualquier hora los periódicos de este país para saber que la decadencia en la que nos ha metido este gobierno tiene que terminar. Tenemos que estar todos allí para decir que ya está bien y que hay que acabar con esto». Feijóo apeló este jueves a los socios de Sánchez para que apoyen una moción de censura. Inma Sanz cree que Feijóo hizo bien para situarlos ante el espejo. Son los que apoyaron la moción de censura contra Rajoy -dijeron- «por la corrupción»: «No esperamos nada de los socios de Sánchez. Están muy cómodos porque nunca tendrán un presidente tan arrodillado ante ellos. Pero tendrán que responder ante sus votantes».

¿Sánchez a prisión?

Javier Pérez-Dolset, uno de los cloaqueros del PSOE y de Leire Díez, ha confesado que «Pedro Sánchez y Santos Cerdán dirigen la operación contra la UCO». A Inma Sanz no le extraña nada: «Es difícil pensar que Sánchez no dirija toda esta mafia». La vicealcaldesa ‘popular’ de Madrid no descarta que el propio Sánchez pueda terminar procesado en el caso Begoña Gómez: «En el procedimiento de su propia esposa, cuando hablamos de tráfico de influencias, siempre hay dos partes…». Y no descarta, del resto de casos de corrupción, que «aparte de llenarse los bolsillos unos cuantos, haya habido financiación ilegal del PSOE». Inma Sanz cree que el PSOE «nos toma por idiotas» cuando escucha a sus dirigentes y a ministros decir que ni conocían a Leire Díez. Recuerdan que hicieron, casi, lo mismo con el propio Ábalos: «Mienten en todo».

Maroto y la «pagafantas» Rita Maestre

De la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, la agazapada y malhumorada Reyes Maroto, dice Inma Sanz: «Es puro sanchismo y parte de este entramado». A Rita Maestre, Más Madrid y Sumar, los ve más entusiasmados en la defensa de Sánchez que a la propia Reyes Maroto: «Rita Maestre y Sumar son los pagafantas de este gobierno corrupto». Inma Sanz ve a Rita Maestre, Yolanda Díaz y compañía haciendo méritos para ver si el PSOE los acoge en su seno.

La vicealcaldesa de Madrid reconoce que es «sorprendente» el nivel de apoyo que Sánchez sigue manteniendo en las encuestas [en torno al 28% y 115 diputados]. Pero cree también que «estamos en un proceso de descomposición y agonía pura y dura» y que «la agonía de Sánchez va a acelerarse».

Feijóo y el sanchismo

Preguntamos a Inma Sanz si Feijóo no ha sido hasta ahora «demasiado blando o moderado». Lo niega: «Feijóo lleva mucho tiempo denunciando esta situación en el Congreso…». Y añade citando estos nombres: «Como el propio Miguel Tellado, Ester Muñoz o Cayetana [Álvarez de Toledo]». Son los tres compañeros que le vienen a la cabeza espontáneamente como ejemplo de una oposición dura y sin tregua a Pedro Sánchez. Significativo.

Inma Sanz dice que «evidentemente» la (previsible) llegada de Feijóo a la Moncloa, cuando Sánchez quiera que haya elecciones, no podrá suponer una mera sustitución de uno por otro. Sanz recuerda la última entrevista que el presidente del PP dió a Eduardo Inda en OKDIARIO: «Feijóo dijo en esta casa que habrá que cambiar el sanchismo al mil por mil y tiene toda la razón».

Inma Sanz tiene claro que hay que «derogar» completamente el sanchismo. ¿También las leyes ideológicas?, le preguntamos. Contesta la vicealcaldesa: «El sanchismo no puede prevalecer en nada porque ha sido nefasto». De la decepción con Rajoy, nació Vox. ¿La sombra de Rajoy planea sobre Feijóo si no es rotundo derogando el sanchismo?, preguntamos. Responde: «La situación que se encontró Rajoy con un país al borde del rescate es distinta a la que encontrará Feijóo con graves problemas económicos y alto nivel de pobreza, pero, sobre todo, con una enorme crisis institucional».

Congreso del PP

En julio llega el congreso del PP. Será en Madrid. Inma Sanz afirma que el PP de Madrid trabajará también en la ponencia política junto a la gente de Juanma Moreno o Mañueco que ha designado Feijóo: «Ayuso trabaja como la que más para que Feijóo sea presidente». La eurodiputada Alma Ezcurra va a ser la enviada especial de Ayuso en esa labor política, con Alfonso Serrano (y su fluidísima relación con Miguel Tellado) en la parte organizativa del «cónclave» popular, como lo definió el presidente del PP.

¿Qué PP debe salir del congreso de julio sabiendo que Vox ha llegado a la política para quedarse? Inma Sanz señala: «Todos los españoles nos están mirando. El PP debe ofrecer una alternativa sólida y fiable a este autócrata sin escrúpulos que tenemos como presidente del Gobierno. El PP tiene que tener unas convicciones firmes respecto a la unidad de España, la libertad económica, la defensa de la propiedad privada, la defensa de la familia y la defensa de la vida. Pero debemos ser también un partido amplio, capaces de acoger a todos los votantes incluso decepcionados de ese ámbito del centro y llegar como en otras ocasiones [señala instintivamente hacia la derecha] a ser ese partido mayoritario que haga posible un cambio. Debemos salir del congreso convenciendo a los españoles de que tienen que votarnos o, al menos, darnos una oportunidad».

¿Almeida a la reelección?

Esta semana se han cumplido dos años del 28M. Dos años de la mayoría absoluta de José Luis Martínez-Almeida en el Ayuntamiento de Madrid. Inma Sanz hace balance y repasa, casi, barrio a barrio el trabajo realizado, aparte de las grandes obras. Tiene Madrid en la cabeza: «Madrid está en ebullición y vive el mejor momento de su historia». Almeida será padre en junio. Inma Sanz le sustituirá durante su baja paternal: «Hay un equipo muy sólido y trataremos de que no se note mucho que el alcalde no está».

Para Almeida, Inma Sanz es más que su vicealcaldesa. ¿Su confidente?, le decimos. Se ríe: «¿Su confidente? Y él, el mío. El alcalde y yo hablamos mucho. Nos entendemos casi sin mirarnos». Almeida aún no tiene claro si se presentará a la reelección en 2027. O lo tiene claro, pero no lo dice. En medio, se supone que Feijóo tendrá que formar gobierno. Ayuso ha dicho con claridad que sí se presentará. Inma Sanz afirma: «Debe decidir él. Cuanto más tiempo lo tengamos en Madrid mejor».

«Vox se equivoca»

Vox no va a ir a la manifestación del 8 de junio convocada por el PP. Vox dice que «no es el momento de manifestaciones partidistas» y Santiago Abascal ha igualado este jueves en «estafas» a Feijóo con Sánchez. Inma Sanz cree que «no es el momento de enredarnos en críticas entre unos y otros». Apela a Vox: «Todo el que pueda aportar su granito de arena para que acabe este desmadre y bochorno debe hacerlo».

Inma Sanz lamenta que «en el Ayuntamiento de Madrid Vox dedica todas sus intervenciones a atacar sistemáticamente al PP». «Creo que se equivocan», añade sin cargar las tintas. Y concluye: «Es prioritario y urgente sacar a este gobierno que nos lleva a la ruina. No debemos perder ni un minuto en otra cosa».