El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado una manifestación contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo 8 de junio en Madrid. «Es al conjunto de los españoles al que le toca tomar la palabra», ha asegurado este jueves en una declaración institucional realizada desde la sede de la formación en la madrileña calle de Génova. «A la espera de las urnas, llenemos las calles», ha manifestado el líder del PP

«A España no puede definirla este Gobierno», ha subrayado el dirigente popular. Además, ha apostillado que «un país de personas honradas no se merece gobernantes deshonestos». «Cada vez somos más los que creemos que esta nación nos corresponde a todos y no a una casta de irresponsables», ha incidido.

«A la mayoría de españoles que sí representan esta nación les pido que alcen la voz», ha subrayado. «Pueden contar conmigo y mi partido», ha manifestado Feijóo desde la sede del partido.

Así ha reaccionado el líder de la oposición tras el escándalo de las cloacas del PSOE. Esta semana se ha conocido que Leire Díez, militante socialista, participación en reuniones en las que ofrecía beneficios judiciales a investigados a cambio de información para atacar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Feijóo ha recordado que hay «más de una veintena» de implicados «en distintas tramas». «Sánchez está rodeado por corrupción», ha lamentado. Y ha añadido que «todo este bochorno se ha unido en las últimas horas otra modalidad de corrupción».

El presidente popular ha afeado que Sánchez «pretende buscar impunidad ante sus presuntos delitos». El dirigente ha manifestado que quiere hacerlo «como siempre», es decir, «al precio que sea».

«En pocas horas hemos conocido ofertas en impunidad para delincuentes a cambio de información» con la que atacar a la Guardia Civil, ha resaltado Feijóo. Y ha recordado que se ha producido una «persecución a fiscales y jueces que persiguen la corrupción» de la formación socialista. «Son prácticas mafiosas que no caben en democracia», ha aseverado. Y que, aunque estas prácticas se den «en otros regímenes», considera que «tiene que combatirse».

Feijóo: «Sánchez no es digno del poder»

Feijóo ha opinado que Sánchez «no es digno de ejercer el poder» y que «su mandato está en fase terminal porque no da más de sí». «Cuanto más resista, mayor será la humillación con la que se irá», ha valorado el ex presidente de la Xunta de Galicia. «La corrupción no ha salido de La Moncloa con el cese de su número dos», ha dicho en alusión a José Luis Ábalos, ex secretario de Organización del PSOE, investigado en el caso Koldo por las presuntas mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia. Y ha continuado: «Saldrá cuando salga de ella el señor Sánchez».

Por otro lado, el líder popular ha mandado un mensaje «a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado», a los que les ha dicho que «no tienen que defenderse por hacer su trabajo». «Tiene que seguir ejerciendo su labor en libertad y en conciencia porque se deben solo al imperio de la ley», ha expresado «tendrán siempre nuestro apoyo».

A ojos del jefe de filas de la formación con sede en Génova, «la moralidad de este presidente es incompatible con la decencia democrática» y considera que «la búsqueda de la impunidad de los políticos es incompatible con la igualdad ante la ley» de todos los españoles.

«La realidad es que quienes dijeron que vinieron para expulsar la corrupción, la han normalizado en La Moncloa», ha lamentado el político popular. Por ello, ha manifestado que «ante una situación así hay que decir basta». Y ha pedido a la ciudadanía elegir entre «decadencia o limpieza», entre «cloacas o decencia» y entre «democracia o mafia».

«La gravedad trasciende a cualquier ideología, ponen aprueba la integridad de un país entero», ha aseverado. Feijóo ha recordado que «hace siete años los actuales socios dijeron que apoyaban una moción de censura para combatir la corrupción».

Sin embargo, ha rechazado convocar por el momento esa herramienta parlamentaria porque «no depende» de él. Aun así, ha recordado que «el PP sigue a disposición» de los socios que apoyaron a Sánchez. Si no apoyan su mano tendida, el líder del PP cree que los socios «se hundirán» con la corrupción que rodea al presidente: «La connivencia de sus socios los retratan solamente a ellos».