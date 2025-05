Así funcionaban las cloacas de Cerdán: abogados, fiscales e indultos a cambio de información contra la UCO

El PSOE desarrolló todo un entramado de estrategias y conexiones orientado a facilitar diferentes tipos de tratos o ayudas de forma opaca a personas relacionadas con distintos casos de corrupción que salpicaban a su formación a cambio de lograr información sobre la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y tratar de evitar que la cúpula del partido se viera comprometida. Se trata de una auténtica telaraña con conexiones bajo el área de influencia de Santos Cerdán, el secretario de Organización y número 3 del PSOE.

Leire Díez y Javier Pérez Dolset eran los principales ‘fontaneros’ encargados de las gestiones directas, que pasaban por ofrecer abogados gratuitos, pactos o indultos a cambio de lograr información sobre la UCO, institución con la que los líderes de esta trama buscaban acabar.

El PSOE, a través de los mencionados Leire Díez y Pérez Dolset, teijió una red de abogados afines colocados estratégicamente para tratar de controlar las causas judiciales sensibles que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, como es el caso Koldo o las tramas de hidrocarburos de las operadoras Hafesa, Gaslow y Villafuel. Su modus operandi era el siguiente: contactar con empresarios con problemas judiciales a los que se solicitaba información sensible sobre la UCO y, a cambio, se les proponía reuniones e incluso acuerdos con la Fiscalía que tiene que acusarles en los procesos judiciales.

El objetivo era mantener un férreo control sobre la información sensible antes de que trascendiese públicamente. Los abogados colocados estratégicamente tenían toda la información sensible antes de que saliera en la prensa de los sumarios, tratando de asegurarse de que no se tirase de la manta contra el PSOE.