La víctima del maltratador que cambió de sexo acude al Constitucional por la «torticera» Ley Trans

La víctima del maltratador de Sevilla que cambió de sexo antes de ser condenado en firme a 15 meses de cárcel ha pedido amparo al Tribunal Constitucional (TC) para que se pronuncie sobre lo que considera un uso «torticero» de la Ley Trans impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Tras su último episodio de malos tratos, Candy, antes Cándido, no va a ser juzgado por violencia machista.

El bufete sevillano Sires Abogados, que representa a la víctima, ha informado en un comunicado remitido este miércoles a los medios de que el recurso presentado supone la primera solicitud de amparo constitucional en España frente a los casos de fraude de ley en la utilización de la Ley Trans.

La defensa de la víctima señala que se trata «de un problema de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no hay doctrina del Tribunal Constitucional», que aún no se ha pronunciado al respecto en un caso como éste, en el que una persona acude al Registro Civil para cambiarse de sexo y «bordear» la ley de violencia de género.

«La trascendencia que en la actualidad plantea esta situación jurídica y para el buen uso de las leyes por parte de los ciudadanos hace necesario que este Alto Tribunal aclare si el derecho a la tutela judicial efectiva se ve afectado por estas situaciones de utilización torticera de la Ley Trans», sostiene el bufete.

José Antonio Sires, abogado de la víctima, ha indicado que en caso de conseguir una resolución favorable, se crearía «un precedente en nuestro país» y abriría «una ventana de esperanza a todas las víctimas de violencia de género que están padeciendo estos fraudes de ley».

De Cándido a Candy

Cándido, recordemos, fue condenado en 2019 a 15 meses de cárcel por quebrantar la orden de alejamiento sobre su ex y por un delito de amenazas, pena que todavía no ha cumplido. La sentencia es firme desde hace dos años, pero ha intentado dilatar su ingreso en prisión agotando todos los recursos judiciales, incluida una petición de indulto al Gobierno de Pedro Sánchez. Cándido pasó a ser Candy el 6 de agosto de 2023.

El Ministerio de Justicia denegó su solicitud el pasado mes de enero alegando la «peligrosidad delictiva» y la larga «trayectoria criminal» de Candy, que siendo Cándido acumuló «ocho condenas por diversos delitos, varias de ellas en el ámbito de la violencia de género». Y es que Cándido ya pasó 19 meses en prisión por malos tratos a una pareja anterior. Ahora está acusado de presunta violencia doméstica, lesiones y maltrato a su ex mujer, con quien tiene dos hijos tras 10 años casados.

El pasado mes de abril, la Audiencia de Sevilla resolvió que no debe juzgarse como violencia machista el segundo episodio del particular infierno que vive su ex. Tras rebotar de un juzgado a otro durante meses, el caso ha recaído finalmente en el Juzgado de Instrucción n.º 14 de Sevilla.

El pasado 23 de mayo estaba citado en sede judicial, pero alegó que se encuentra en Marruecos y no tiene medios económicos para volver. El juicio ha sido aplazado a septiembre. Debió celebrarse en enero. Su víctima sospecha que no se ha ido a ningún lado y sigue escondido en Sevilla, «burlándose de la Justicia».