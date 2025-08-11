Podemos exige que los daños millonarios en la Mezquita-Catedral de Córdoba los pague sólo la Iglesia

La coordinadora de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha exigido este domingo que la Iglesia asuma en solitario el coste de la reparación de la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio que sufrió el viernes en una de sus capillas y que provocó el derrumbe de su techo, afectando también a varias obras de arte y otras dos capillas anexas.

«Lo que ha pasado con el incendio tendrá que sufragarlo la Iglesia católica con los millones de euros que están ganando gracias a las visitas turísticas», ha sostenido Martínez en declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla durante su asistencia al acto de homenaje ante el monumento que recrea el fusilamiento de Blas Infante, del que se han cumplido 89 años.

En caso de existir una participación económica de la Junta de Andalucía en la reparación «tendrá que ser con alguna contrapartida» a cambio, ha añadido Martínez, que ha reclamado que el complejo histórico-artístico vuelva a ser un «bien público» gestionado por el Gobierno autonómico.

«Ahora mismo, La iglesia católica, gracias a las matriculaciones ilegítimas, aunque no ilegales, pero ilegítimas, está gestionando un bien Patrimonio de la Humanidad», ha subrayado. Martínez ha recalcado que con este incendio, provocado al parecer por un fallo eléctrico en la batería de una barredora mecánica, «se ha visto que esa gestión no está siendo buena».

La Mezquita-Catedral de Córdoba pertenece al Cabildo Catedralicio de Córdoba, que es un órgano eclesiástico de la Iglesia católica dependiente de la Diócesis de Córdoba. El edificio es propiedad de la Iglesia desde 1236, tras la Reconquista, aunque está declarada Bien de Interés Cultural y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1984, lo que implica supervisión y competencias patrimoniales por parte de las administraciones públicas.

Este lunes, la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha anunciado que se va a aprobar el plan de intervención de emergencia para la zona de la Mezquita-Catedral que se vio afectada por el incendio. Las primeras estimaciones de lo que después será el proyecto de restauración apuntan a un coste de alrededor de un millón de euros. En una entrevista en Onda Cero, Del Pozo ha defendido la gestión del Cabildo Catedral, que ha calificado de «excelente». «No creo que el Cabildo tenga ningún problema en financiar la intervención», ha zanjado.