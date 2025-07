Lo dice el SEPE y es oficial: la ayuda a los mayores de 30 años que te va cambiar el mes

Perder el trabajo después de los 30 años puede ser un palo inesperado que te trastoque la vida por completo. A esta edad, muchos ya tienen responsabilidades y un proyecto de vida, que no puede detener a pesar de la situación de desempleo. Pero la cosa puede empeorar, y la incertidumbre crecer cuando se agota la prestación contributiva y no parece haber una red de apoyo que permita recuperar el rumbo sin caer en el desánimo.

Para dar respuesta a esa realidad cada vez más común, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha puesto en marcha desde abril de 2025 una ayuda económica específica para quienes se encuentran entre los 30 y 55 años, están desempleados y han agotado ya el paro. Se trata de una prestación nueva, pensada para quienes atraviesan una etapa crítica y necesitan un impulso para mantenerse a flote mientras buscan activamente trabajo. Lo más relevante es que esta medida no sólo ofrece un apoyo económico, sino que además simplifica el proceso para acceder a él. No se exige declaración de ingresos familiares ni se impone un periodo de espera. Y aunque no sustituye al empleo, puede ser justo el empujón necesario para pasar el mes con un poco más de tranquilidad.

Lo dice el SEPE y es oficial: la ayuda a los mayores de 30 años

El subsidio está dirigido a personas con edades comprendidas entre los 30 y 55 años, que estén en situación de desempleo y ya hayan agotado por completo la prestación contributiva, es decir, el paro convencional. Además, deben tener ingresos mensuales inferiores a 810 €, lo que equivale al 75 % del Salario Mínimo Interprofesional vigente.

Otros requisitos importantes son estar inscrito como demandante de empleo, haber firmado la Declaración de Búsqueda Activa de Empleo y haber cotizado al menos 15 años a la Seguridad Social, de los cuales al menos dos deben estar dentro de los últimos quince años. También es imprescindible que la solicitud se realice en el plazo de seis meses desde que finalizó la prestación contributiva. No cumplir alguno de estos puntos supone la denegación automática y definitiva de la ayuda.

Cuantía mensual: cuánto se cobra y cómo evoluciona

Una de las particularidades de esta nueva prestación es que no tiene una cuantía fija, sino que el importe mensual disminuye con el tiempo. La idea detrás de este diseño es incentivar que el beneficiario se reincorpore cuanto antes al mercado laboral. Durante los primeros seis meses, la ayuda asciende a 570 €. A partir del mes siete y hasta el doce, se reduce a 540 €. Desde el mes trece en adelante, la cuantía baja a 480 € mensuales.

Este sistema escalonado puede parecer poco atractivo en un principio, pero tiene una lógica clara: ofrecer un mayor colchón económico en los meses más críticos del desempleo y, al mismo tiempo, motivar una búsqueda activa de empleo. Aprovechar los primeros seis meses para encontrar una nueva ocupación resulta, en la práctica, la opción más beneficiosa para el solicitante.

Cómo solicitar la ayuda paso a paso

La solicitud puede hacerse de forma presencial o online, lo que facilita el acceso a distintos perfiles. En la opción digital, solo es necesario entrar en la sede electrónica del SEPE, completar el formulario y adjuntar la documentación necesaria. Es fundamental revisar bien todos los datos antes de enviarlos, ya que un simple error puede generar retrasos significativos en la resolución.

Si se prefiere acudir presencialmente, hay que pedir cita previa (por internet o teléfono) y presentarse con los documentos requeridos: DNI o NIE, certificado de vida laboral, acreditación de ingresos y la declaración de búsqueda activa de empleo firmada. Es importante recalcar que, si el subsidio se puede prorrogar, será el propio beneficiario quien deba iniciar ese trámite en su debido momento. Aunque el SEPE suele emitir avisos, la responsabilidad final es del solicitante.

Documentación esencial

Uno de los aspectos más importantes para acceder a esta ayuda es no dejar pasar el tiempo. El plazo para presentarla es de seis meses desde que se termina el paro. Pasado ese periodo, se pierde el derecho de forma irrevocable. Además, durante todo el tiempo que se reciba el subsidio, se debe mantener actualizada la demanda de empleo y acudir a todas las sesiones de orientación laboral que el SEPE pueda asignar. No cumplir estas condiciones puede suponer la suspensión o incluso la cancelación definitiva de la ayuda.

En cuanto a la documentación, los papeles imprescindibles son: DNI o NIE en vigor, número de cuenta bancaria para ingresar la prestación y el informe de vida laboral actualizado. Si alguno de estos documentos no está disponible, conviene solicitarlo cuanto antes, ya que su ausencia puede frenar todo el proceso. En definitiva, conviene ser meticuloso y no dejar ningún cabo suelto.

En conclusión, si estás en esa franja de edad, has agotado tu paro y cumples los requisitos, esta puede ser una solución, aunque momentánea, para recuperar el equilibrio mientras trabajas por volver al mercado laboral.