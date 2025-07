Media España en alerta: Roberto Brasero manda un aviso por el fenómeno que afecta a estas zonas

Roberto Brasero manda un aviso por el fenómeno que afecta a estas zonas, media España estará en alerta en estas próximas jornadas. Sin duda alguna, tocará estar especialmente preparados para una serie de cambios que pueden afectarnos de lleno y acabarán siendo los que nos marcarán desde cerca. Los expertos en el tiempo, no duda en apostar claramente por una serie de novedades que pueden marcar la diferencia en estos últimos días. Sin duda alguna, tocará ver qué es lo que nos está esperando.

En alerta estará media España

Roberto Brasero manda un aviso por el fenómeno que afecta a estas zonas

Tal y como nos dice este experto: «Seguirán subiendo mañana las temperaturas. Subirán sobre todo en la mitad norte, con hasta 5 o 6 grados más que ayer, pero será en el centro y sur peninsular, así como en las islas canarias donde tendremos las más altas. En estas zonas podremos hablar de un día de calor intenso, más incluso que el que de por sí tenemos en esta fecha, uno de esos días que le dan fama a este periodo, el de la canícula, en el que se suelen dar las temperaturas más altas del año y que abarca del 15 de julio al 15 de agosto como ya explicábamos ayer. Se han alcanzado hoy los 41º en Sevilla y en Córdoba y los 42º en El Granado, provincia de Huelva. El jueves podrían bajar ya las temperaturas en Galicia y Extremadura, un descenso que se extenderá el viernes a la mayor parte de la península salvo el área mediterránea y también a Canarias y el sábado se notará una bajada en todas esas zonas. Pero de momento para mañana, más calor».

Siguiendo con la misma previsión: «Se rebasarán los 38-40 en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica sin descartarlo en puntos de Canarias, y pudiendo llegar localmente a 42 en el Guadalquivir. Las mínimas también serán altas: No bajarán de los 20-22 grados en el Mediterráneo y en amplias zonas de la mitad sur peninsular, pudiendo quedar por encima de los 25 en áreas del Guadalquivir y de Canarias. De esos valores tan altos empezará el día y así llegaremos luego a esas máximas tan atlas. Y todo ello coronado con un sol radiante. El día acompañará la fiesta y el tiempo no incidirá en el mar: no esperamos ni tormentas ni marejadas. Tendremos nubes bajas en litorales de Alborán, eso sí, con probables brumas y nieblas costeras, así como en zonas del extremo norte peninsular: bancos de niebla matinales. Pero toda esa nubosidad baja se irán disipando para dejarnos un día radiante, con el sol brillando en el cielo: un espectacular y caluroso día del Carmen».