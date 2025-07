La UCO también investiga los 10,4 millones que dio Armengol a Levantina, cuyo dueño pagó mordidas a la trama

De forma paralela al caso de las mascarillas fake, cuyo informe la UCO tiene ya a punto de caramelo, y que contendrá nuevos mensajes entre la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, y Koldo García, esta división de la Guardia Civil mantiene otra investigación sobre la ex presidenta balear. En concreto, sobre el contrato de 10,4 millones de euros que en su momento le adjudicó a Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) para hacer la residencia de mayores de Son Dureta. El dueño de esa empresa era José Ruz, un empresario investigado dentro de la trama del PSOE y que pagaba mordidas a la trama. Según desveló OKDIARIO, Ruz le pagaba una «pensión» mensual de 2.600 euros a José Luis Ábalos, según un informe de la UCO, que le investiga por pagos de mordidas también a Santos Cerdán, actualmente en prisión.

Ruz mantuvo estos pagos entre noviembre de 2022 y junio de 2023, casi dos años después de que el ex ministro fuera cesado fulminantemente del Gobierno. La Guardia Civil documentó este sistema de pagos recurrentes que funcionaba a través de una empresa pantalla vinculada a Juan Carlos Etero. El dinero fluía desde las cuentas de la constructora valenciana hasta los bolsillos de Ábalos y su ex asesor Koldo García, quien se quedaba con 1.100 euros de los 2.600 totales. Un reparto que mantenía contentos a ambos mientras las obras públicas seguían cayendo en manos de Ruz.

José Ruz reconoció este mismo mes de julio ante el juez que, en marzo de 2022, pidió a quien entonces era asesor ministerial, Koldo García, reunirse con Santos Cerdán, ya secretario de Organización del PSOE, con el objetivo de lograr contratos del Gobierno. Confesó que cuando en las conversaciones interceptadas se mencionaba a «El navarro», se referían a Santos Cerdán. Explicó también que utilizaba teléfonos seguros para comunicarse con la trama corrupta socialista, habiéndose reunido también con Ábalos, «tanto en el domicilio del político como en otros lugares».

La construcción de la residencia de mayores de Son Dureta cuya adjudicación por 10,4 millones por el Govern de Francina Armengol es ahora objeto de otra investigación de la UCO quedó interrumpida cuando su empresa, la valenciana Levantina, Ingeniería y Construcción, presentó la quiebra. Las obras fueron abandonadas en enero de 2024, con el 35% de los trabajos sin hacer.

Hace dos semanas, durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Congreso, Francina Armengol negó «conocer de nada» al empresario José Ruz. «No conozco a ese señor, no he hablado con él en mi vida», dijo quien fuera la responsable última de la adjudicación de los 10,4 millones de euros a Levantina como presidenta del Govern balear. «Sólo sé quién es por los medios de comunicación. Ese señor, que es de una empresa, Levantina, si no voy mal, había venido alguna vez… No, tajantemente, no le conozco de nada», esgrimió Armengol