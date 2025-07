Sale a la luz el verdadero motivo por el que Carmen Machi dejó ‘Aída’

La trayectoria de Carmen Machi no se puede entender sin recordar su papel en Aída, una de las comedias más emblemáticas de la televisión en España. Aunque su nombre ya era conocido por su participación en 7 vidas, fue con el personaje de Aída García cuando alcanzó un nivel de popularidad que la convirtió en una figura reconocida más allá del mundo de la interpretación. Sin embargo, y a pesar del éxito rotundo de la serie, su personaje desapareció mucho antes del desenlace, un hecho que durante años alimentó todo tipo de especulaciones.

Ahora, casi una década después del final de la serie, ha sido la propia actriz quien ha querido poner fin a las dudas. Durante su visita al programa El Hormiguero, con motivo del próximo estreno cinematográfico de Aída y vuelta, Machi explicó sin rodeos qué ocurrió realmente en aquel momento. Por primera vez, habló con claridad sobre las razones que la llevaron a abandonar el proyecto, revelando que su decisión no fue ni improvisada ni fruto de un desencuentro laboral. Ha contado la verdad y lo cierto es que el público ha entendido sus explicaciones a la perfección.

Carmen Machi debutó en 7 vidas dando vida a una asistenta que debía aparecer brevemente, pero que acabó robando el corazón del público. Su personaje, inicialmente diseñado como algo puntual, resultó tener un potencial inesperado, hasta el punto de protagonizar un spin-off propio. Así nació Aída, que desde su estreno en 2005 se convirtió en un fenómeno. La serie, ambientada en un barrio popular y con un reparto coral, ofrecía humor, crítica social y personajes entrañables que calaron hondo.

El papel protagonista de Carmen Machi

Durante seis temporadas completas, Machi fue el eje sobre el que giraba toda la trama. Su presencia era constante, y su energía marcaba el tono del conjunto. Pero lo que para el espectador era solo entretenimiento, para la actriz implicaba un desgaste que empezó a hacerse notar sin que al principio pudiera identificarlo. Fue durante aquella etapa, cuando aún compaginaba Aída con 7 vidas, cuando empezó a percibir que algo no marchaba como antes.

En su conversación con Pablo Motos, la actriz recordó cómo fue ese proceso. «Hay un motivo físico concreto», explicó de forma rotunda cuando se le preguntó si hubo una señal clara que la empujó a tomar la decisión. En apariencia, todo marchaba bien. Ella misma confesó que era feliz, que se sentía cómoda y que el personaje seguía funcionando. Sin embargo, algo dentro de ella empezó a cambiar.

«Yo era muy feliz, todo iba bien. Estaba haciendo ese personaje en dos series. Tanto en Aída como en 7 vidas. Y hubo un momento en el que se solapó. La idea mental era estar como en tres temporadas y cuando empezó la tercera yo noté que no me veía…», confesó. Aquel fue el primer indicio, la primera grieta. Aunque en aquel momento no supo ponerle nombre, lo que le ocurría no tenía que ver con el contenido de la serie, ni con el equipo, sino con su propia necesidad de cambio.

La situación emocional de Carmen Machi

Su estado emocional, sumado al cansancio acumulado, hizo que los responsables del proyecto entendieran su situación. No hubo presión ni conflicto, solo comprensión. «Me dijeron que creían que tenía que salir. Y eso es lo que pasó. La señal fue esa». Así lo relató Machi, rememorando aquel instante con naturalidad, aunque también con la certeza de que fue una de las decisiones más importantes de su carrera.

Pero los efectos del desgaste no se limitaron a lo emocional. Machi reveló además que durante esa etapa comenzó a sufrir un problema dermatológico que se agravaba por las noches. «Tenía una dermatitis atópica que me picaba mucho en las piernas. Sangraba por las noches, me rascaba. Era horrible. El día que dejé la serie se me quitó. Y nunca más he tenido», explicó sin dramatismos. El cuerpo le estaba pidiendo a gritos un cambio, y así fue como supo que era el momento de parar.

Ese detalle, aparentemente anecdótico, fue revelador. No se trataba de una incomodidad pasajera, sino de un síntoma claro de que algo no estaba bien. Solo cuando abandonó el proyecto, la dolencia desapareció. Una señal más de que la implicación que tuvo con el personaje fue total, pero también de que había llegado a su límite.

A partir de ese momento, Carmen Machi comenzó una etapa diferente, donde pudo dar vida a otros personajes muy distintos. El éxito de Aída le había dado visibilidad y reconocimiento, pero también la había encasillado, algo que ella misma percibía como una barrera. Por eso, su salida no fue un punto final, sino un comienzo.

El regreso puntual con la película Aída y vuelta, previsto para 2026, es una muestra del cariño que sigue teniendo hacia aquella etapa, pero también una forma de cerrar un ciclo. La única ausencia destacada en este reencuentro será la de Ana Polvorosa, quien ha preferido no retomar el papel de la Lore, según ha trascendido. Por lo demás, gran parte del elenco estará presente, demostrando que la historia que nació como un experimento acabó dejando una huella profunda.