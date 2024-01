Toni Cantó, el actor con ‘Siete vidas’ convertido en el colaborador televisivo del momento

Fue chico Almodóvar, ha aprobado suerte como político y actualmente es uno de los rostros más cotizados de Antena 3. Ha fichado como colaborador de Espejo Público, programa que la periodista Susanna Griso comparte con Gema López, quien presenta una sección llamada Más Espejo. Gema ha cerrado su etapa en Telecinco y ha regresado a la cadena que le vio nacer para rodearse de los famosos del momento.

Toni Cantó juega un papel importante en la pequeña pantalla, papel que demuestra que tiene siete vidas. Recordemos que el polifacético artista fue el protagonista de una serie que llevaba el mismo nombre. Su talento no conoce fronteras, por eso abandonó su trayectoria política para liderar un proyecto que le llenó de ilusión: dirigir un curso de teatro que dirigirá en el Ateneo de Valencia.

Toni Cantó en Espejo Público / Antena 3

El trabajo anterior duró 4 meses y terminó siendo un éxito. Tanto es así que su fama no ha dejado de crecer y ahora ha llegado a Espejo Público, uno de los espacios más destacados de la pequeña pantalla. «Vais a tener un nuevo compañero de categoría top. Su nombre va a suponer una auténtica revolución. Algunos afortunados ya lo conocen», anticipó Susana al resto de sus compañeros.

El fichaje de Toni Cantó revoluciona Antena 3

Susana Griso disfruta de una dilatada trayectoria profesional y conoce perfectamente cómo funciona el mundo del entretenimiento, así que desde el primer momento supo que Toni Cantó iba a revolucionar Antena 3. Por eso anunció su fichaje unos días antes. El viernes, antes de empezar Más Espejo, aseguró que tenía algo muy importante que contar.

Toni Cantó colaborando en ‘Espejo Público’ / Antena 3

Después de un fin de semana cargado de incógnitas, la presentadora dio paso a Toni, quien prometió que llegaba al programa «sin líneas rojas». El actor se ha comprometido a ofrecer su versión más desenfadada y está dispuesta a todo para entretener a la audiencia de su nueva empresa. «Siempre me he metido en todos los charcos», comenta al respecto.

Toni Cantó ha sido presentador

Toni Canto es un gran amante de la comunicación, de hecho estuvo contratado durante dos años en el canal privado 7NN, una empresa fundada en mayo por los hermanos José y Jaime Alonso. El actor disfruta de una carrera impecable, a pesar de que no todos sus programas han obtenido los mismos resultados.

Toni Cantó en un acto informal / GTRES

El año en Antena 3 ha empezado cargado de sorpresas. La cadena también cuenta con la participación de Sofía Cristo, uno de los personajes más cotizados de la crónica social en los últimos tiempos.

Una historia muy interesante

Sí, como decíamos Toni Cantó tiene 7 vidas y en una de ellas conoció a Miguel Bosé. En su momento fue muy amigo del cantante, amistad que es solamente una prueba de su apasionante trayectoria personal. El actor ha sido testigo de acontecimientos que pasarán a la historia de la crónica del corazón.

Ha luchado mucho por llegar a lo más alto y ha conseguido convertirse en el colaborador del momento, aunque el camino no ha sido fácil. «En realidad, mi primer trabajo fue vender mejillones en negro, cuando tenía 13 o 14 años. Me dedicaba a pescar mejillones en un par de espigones que había donde veraneaba, y luego los repartía por las casas de los padres de mis amigos. Luego me dediqué a lavar coches y, poco tiempo después, montamos una tienda de campaña en la playa, porque allí no había chiringuito», declaró en The Objetive.