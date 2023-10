Susanna Griso cumple 54 años: su evolución física desde que trabaja en televisión

Es una de las presentadoras más mediáticas de la pequeña pantalla, pero Susanna Griso todavía sigue siendo una gran desconocida para gran parte del público. La periodista lleva trabajando en televisión desde 1995, cuando se incorporó a Telenotícies, en TV3. Desde entonces su trayectoria no ha dejado de crecer y los espectadores han comprobado que está perfectamente capacitada para entretener a la audiencia sin perder el sentido de la información. Susanna está muy comprometida con su profesión, pero en ningún momento ha descuidado otros aspectos, como por ejemplo el plano físico. Este domingo 8 de octubre celebra su 54 cumpleaños y es evidente que está en una de sus mejores etapas.

En 1997 se casó con Carles Torres Dalmau, hasta el último momento disfrutaron de una relación excelente, pero con el paso del tiempo se dieron cuenta de que iban a ser más felices tomando caminos diferentes. Susanna Griso intentó ocultar esta información para no convertirse en noticia por un motivo relacionado con su vida sentimental, pero no tuvo más remedio que dar un paso adelante y reconocer lo que estaba pasando. Desde el primer momento contó con el respaldo de sus compañeros, pues nunca ha jugado su intimidad y nadie le puso en ningún compromiso. Todo esto es fruto de su trabajo en Espejo Público.

Susanna Griso paseando con su exmarid / GTRES

Susanna se incorporó a su famoso programa de Antena 3 en 2006. Este proyecto le ha otorgado una gran popularidad y gracias al mismo su cambio físico pasará a la historia de la pequeña pantalla. Tan elegante como de costumbre, la periodista nunca ha perdido su estilo. Los modelos que luce no tardan en convertirse en tendencia. Siempre muestra su mejor sonrisa y esto le ha ayudado a llamar la atención de los expertos en moda. El cambio que ha experimentado le ha posicionado como uno de los rostros televisivos más atractivos del momento. El paso del tiempo no ha hecho más que mejorar su figura, por eso muchas marcas se pelean por vestirla.

Todos los detalles del look de Susanna Griso

Susanna Griso ha empezado una nueva etapa en Espejo Público. El programa a partir de ahora estará dirigido por Alberto Díaz, uno de los periodistas que estaba a los mandos de Sálvame. Alberto ha contratado a Gema López para tomar las riendas de Más Espejo, la sección de corazón del programa citado anteriormente. Gema no ha tardado en entablar una bonita amistad con Susanna y ha puesto en valor la gran labor que hace con los espectadores. Recuerda que Griso madruga más que nadie y siempre está preparada para mostrar su mejor versión.

Susanna Griso con el pelo corto / GTRES

Uno de los aspectos que más llama la atención del look de Susanna Griso es su bonita melena. Cuando empezó a trabajar en la pequeña pantalla lucía un peinado más discreto. Pero el paso de los años le ha convertido en una estrella y como tal tiene que estar a la última. Por eso su melena siempre está adaptada a las tendencias del momento.

¿Se ha hecho un retoque en los labios?

Susanna Griso en un evento / GTRES

Como toda estrella que se precie, Susanna Griso arrastra algunas leyendas que no se corresponden con la realidad. Uno de los rumores que lleva más tiempo circulando hace referencia a su rostro. Algunos espectadores han notado que sus labios han aumentado en los últimos meses y se especula con la posibilidad de que se haya sometido a algún retoque. No obstante, la presentadora lo ha desmentido por completo y asegura que no hay nada más lejos de la realidad. Independientemente de que Griso haya pasado por quirófano o no, nadie puede negar que está estupenda.

En una entrevista que dio en El Mundo, aseguró que no había caído en la tentación de la medicina estética. También aprovechó el momento para asegurar que no le molestaban los rumores, entre otras cosas porque no eran ciertos. «No me molesta porque no es verdad. Y cuando dicen si me he hecho un lifting, me pregunto que cuántos años pensarán que tengo», comentó al respecto.