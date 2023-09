La otra gran exitosa faceta de Gema López más allá de la televisión

«Hola a todos, soy Gema López y vengo a contaros una super noticia. A partir del próximo lunes nos veremos todos los días en la sección Más espejo copresentando los temas del corazón. Susanna, prepárate porque nos vamos a desmelenar». Esas han sido las palabras exactas que ha utilizado la periodista para anunciar su nueva aventura profesional. Ha regresado a Antena 3 después de una década alejada de la empresa. Durante todo este tiempo ha sido colaboradora de Telecinco, de hecho se convirtió en la tertuliana estrella de la cadena y en ocasiones le dieron la oportunidad de presentar Sálvame.

Gema López empezará una andadura en Atresmedia de la mano de Alberto Díaz, uno de los antiguos directores de Sálvame. Alberto ha contado con ella porque sabe que está perfectamente capacitada para entretener al público y dar información veraz al mismo tiempo. Gema controla mejor que nadie los tiempos en televisión, pero fuera del medio también es una gran estrella. Su cuenta de Instagram acumula 388.000 seguidores y es una influencer de primera categoría. Su querido público ha tenido oportunidad de leer las primeras palabras que ha escrito después de confirmarse este fichaje estrella.

«Hoy entiendo mejor que nunca lo que significa volver al lugar en el que fuiste feliz. Ha sido emocionante reencontrarme con compañeros a los que no veía desde hacía más de diez años», ha empezado diciendo. Después ha recordado que regresa a Antena 3 «doce años más mayor y con la mochila llena de experiencias aprendidas gracias a los magos de la tele». Estas palabras suponen un guiño a sus compañeros de Sálvame, a los que tendrá muy presente en esta etapa tan especial para ella.

La empresa de Gema López fuera de la tele

Gema López en el Bingo ‘Las Vegas’ de Madrid / Gtres

Las apariciones públicas de Gema López tenían tanto éxito que diferentes marcas empezaron a ponerse en contacto con ella. Le propusieron vestirla a cambio de publicidad en las redes sociales y poco a poco ha reunido un ejército de seguidores muy interesante. Casi 400.000 personas siguen sus pasos en Instagram y esto le animó a crear su propia empresa, así que en 2021 inauguró un showroom en una conocida calle de Madrid. Es la sede de la marca Neandnu (Ne&Nu), firma que tiene mucha presencia en sus redes.

Los vestidos que utiliza y publicita Gema López pueden comprarse a través de la página web de Neandnu, pero también existe la posibilidad de ver los físicamente en la tienda que la periodista abrió en Madrid. Se encargó de supervisar todo el proceso personalmente y estuvo muy atenta a todos los detalles. Su buen gusto ha creado tendencia y afortunadamente no necesita a los medios de comunicación para seguir generando ingresos.

Gema López posando en sus redes / Instagram

López se ha ganado el respeto de todos los espectadores porque siempre ha dejado claro que su vida privada estaba fuera de cámaras. Ha sido fiel a sus principios y esto le ha beneficiado de cara al público. «Si se dice algo que afecte a mi intimidad familiar y que además pueda tener una repercusión en las personas que a mí me importan, sí me iría de Sálvame de buena gana. No montaría un número. He rechazado muchas cosas y he pagado por decir: No. Porque decir no también tiene un precio y un castigo», declaró en 2018, cuando se empezó a hablar de su separación.

Una apuesta arriesgada

Ne&Nu, la marca de ropa fundada por Gema López, salió al mercado justo después de la pandemia y la periodista reconoció que era una apuesta arriesgada por la situación que atravesaba el país. Según contó, su empresa «nacía en un tiempo convulso, en la situación menos favorable, pero con las energías renovada». López aprovechó su influencia en las redes sociales para hablar de este proyecto y para darle publicidad. Afortunadamente tocó la tecla correcta y en estos momentos su negocio tiene mucho éxito. «Espero que os guste y que esto sea el principio de un largo viaje juntos», declaró en uno de los vídeos que publicó.