Gema López da un paso más en sus negocios fuera de la televisión

Gema López es una de las colaboradoras de ‘Sálvame’ que menos ha expuesto su vida privada por lo que el misterio que la rodea es siempre casi total. Del mismo modo que Belén Esteban ha hecho pública en numerosas ocasiones su intención de tener ‘un plan b’ para cuando quiera o tenga que dejar de trabajar en televisión, Gema parece seguir los pasos de su compañera, y se ha lanzado de llevo a una nueva aventura empresarial.

Tal y como publica ‘Diez Minutos’ en exclusiva, López está inmersa en las obras para la apertura de un ‘showroom’ de moda de la firma Neandnu, de la que hace ya meses que luce sus diseños día sí y día también. La revista afirma que Gema López pasará, a partir de ahora, de ser imagen de la firma a formar parte activa de la empresa, de ahí que esté tan involucrada en la puesta a punto de la que, en breve, pasará a ser oficina de la marca. Precisamente con Neandnu Gema dio sus primeros pasos como diseñadora de moda hace solo unos meses, cuando diseñó una camiseta que se convirtió en un bestseller para ellos.

Trabajar en ‘Sálvame’ es un arma de doble filo para todos sus colaboradores ya que, el precio en muchas ocasiones pasa por tratar sus propias vidas como si de personajes se tratasen. Es por eso que López se puso firme y aseguró que si se llegara a “decir algo que afecte a mi intimidad familiar, y que además pueda tener una repercusión en las personas que a mí me importan” se iría del programa “de buena gana”. Gema aseguró entonces que en caso de que eso ocurra “no montaría un número “.

Aunque es activa en sus redes sociales, Gema dedica su perfil de Instagram casi únicamente a mostrar sus looks, todos ellos con prendas de la marca con la que se va a convertir en empresaria. Con frases siempre positivas pero que no daban ninguna pista de lo que está a punto de empezar, la periodista acumula ya más de 350 mil seguidores que, foto a foto, han podido ir conociendo el estilo de la colaboradora más allá de los platós. Ahora que la aventura ya ha comenzado, cobran más sentido que nunca las palabras de la colaboradora, que se expresó así al anunciar su primera colaboración como diseñadora con la firma. «Nunca pensé que me haría tanta ilusión compartir con vosotros algo que surgió, como las cosas importantes de la vida, de manera inesperada. El atrevimiento me llevó a embarcarme en un proyecto que nunca imaginé me daría tantas satisfacciones. Solo puedo agradeceros el entusiasmo con recibisteis un diseño que para mi era un reto. Ha sido un placer compartido y ahora tengo la certeza de que solo se trata del principio de todo lo que queda por llegar».