Gema López y Anabel Pantoja de muestran su inteligencia con el test más temido de Sálvame

A lo largo de sus muchos programas, ‘Sálvame’ ha demostrado que sus colaboradores son los más todoterreno de la televisión. Además de opinar sobre la actualidad social, son capaces de disfrazarse, desfilar como modelos, hacer actuaciones musicales y demostrar su inteligencia. En estas últimas semanas, el espacio de Telecinco ha recuperado una de sus pruebas más temidas, esa en la que los protagonistas de las tardes tienen que someterse a un test de inteligencia.

Tras las pruebas de Kiko Jiménez y María Patiño, que no terminaron muy contentos con sus resultados, esta semana ha sido el turno de Anabel Pantoja y Gema López. En diferentes días, la colaboradora y la periodista se enfrentaron a las preguntas de la experta y si bien Gema sacó una sonrisa al conocer su resultado, la sobrina de Isabel Pantoja se mostró decepcionada.

«Me he llevado una decepción», aseguraba tras conocer su puntuación general, un 92, quedando por detrás del resto de colaboradores, a excepción de Raquel Rodríguez, de Las Mellis, que tiene un 91. Si bien la psicóloga le dijo que «en memoria verbal y no verbal ha sacado un 115, algo que es su potencial, algo importante y es con lo que te tienes que quedar», no conseguía esbozar una sonrisa. «Lo que le ha fallado a Anabel no han sido los nervios, tiene que ver con esa inteligencia cristalizada, con la parte que aprendemos, con la formación, con la parte de vocabulario y es a base de estudiar», explicó la experta que recalcó su gran memoria.

El turno de Gema López llegó este miércoles. Si bien al principio no quería someterse al test para evitar posibles bromas, finalmente se puso manos a la obra. Terminada la prueba, la psicóloga explicó que «se ha mostrado tranquila, es consciente de lo que se le da bien y lo que se le da mal» y es que, según la comunicadora, sabe que lo que mejor se le da es la parte verbal, la peor la no verbal y que en la de memoria se ha «desenganchado de la prueba». Finalmente, ha conseguido 110 puntos de cociente intelectual, colocándose entre Carmen Borrego (111) y Belén Esteban (109).

No han sido los únicos colaboradores de ‘Sálvame’ que ha hecho un test en estos días. Antonio Montero también quiso poner a prueba su inteligencia y la verdad es que le fue nada mal. El fotógrafo obtuvo un 121 de cociente intelectual, por lo que «le sitúa como persona muy inteligente». Y aunque es una gran nota, Montero tiene por delante a varios compañeros: Chelo García Cortés (126), Laura Fa (127) y otros tanto que ya son considerados superdotados, Kiko Matamoros (130), Alonso Caparrós (131), la desaparecida Mila Ximénez (131), Gustavo González (132), Kiko Hernández (133) y Jimmy Giménez Arnau, que lidera la tabla con un cociente intelectual de 136.