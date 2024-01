Esta es la verdadera opinión de Ana Polvorosa sobre el ‘Lore, Lore, Macu, Macu’

Tiene 36 años y puede presumir de ser una de las actrices más queridas de España. Ana Polvorosa se dio a conocer en ‘Aída’, una comedia que se emitía en Telecinco y que estaba protagonizada por Carmen Machi. La artista se siente muy orgullosa de su pasado, aunque reconoce que ha vivido alguna situación incómoda porque sus seguidores siempre le recuerdan por la mítica canción que cantó en la serie: el tema ‘Lore, Lore, Macu, Macu’. Recordemos que Ana dio vida a Lorena García, uno de los personajes principales del proyecto. Lorena tenía el sueño de triunfar como cantante y publicó un single que traspasó la pequeña pantalla.

Ana Polvorosa ha dado una entrevista en un conocido podcast y ha admitido el precio que ha pagado por salir en ‘Aída’. Según cuenta, durante una época tenía que tener cuidado en las discotecas porque ponían ‘Lore, Lore, Macu, Macu’ cuando se daban cuenta de que estaba ella. A veces era casualidad, pero se sentía igual de cohibida porque cuando se apagan las cámaras es una persona muy tímida. «Me ha pasado que se daban cuenta de que estaba por allí y de repente ponían la canción pensando que me iba a hacer ilusión. Y también ponerla de casualidad. Las dos cosas», ha declarado haciendo honor a la naturalidad que siempre le ha caracterizado.

La verdad es la llave que ha abierto todas sus puertas, por eso no se ha molestado en mentir. «Cuando la ponían, yo pensaba: vale, a ver con qué me tapo ahora». La artista insiste en que mucha gente se pensaba que Lorena García, el personaje que saltó a la fama, existía de verdad y por eso le exigían que se comportase igual que ella. «A mí me decían: ay, es que no hablas igual que Lore. Y yo, claro: es que yo soy Ana».

El precio que ha pagado Ana Polvorosa

Ana Polvorosa se ha sincerado en ‘Animales Humanos’, reconociendo que la fama tiene una cara B. La suerte es que ella siempre ha tenido muy claros sus objetivos. Después de grabar varias temporadas con Carmen Machi decidió emprender una nueva aventura. Recalca que en aquel momento ella no había recibido ninguna oferta, pero sentía que estaba en el momento perfecto para experimentar. Por ese motivo se despidió de Lore y comenzó una andadura fuera de Telecinco.

Sin embargo, el público nunca llegó a olvidar a Lorena, por eso cuando se encontraban con ella por la calle le pedían que volviera a la mítica comedia. La vida de polvorosa ha cambiado mucho en los últimos años, aunque hay algo que sigue igual: cuenta con el respaldo y con el cariño de los espectadores. Tanto es así que fue una de las protagonistas de la primera serie que Netflix produjo en España. El proyecto se llamó ‘Las chicas del cable’ y contó con artistas de la talla de Concha Velasco.

Ana Polvorosa está en una serie nueva

Después de triunfar en ‘Aída’ con el tema ‘Lore, Lore, Macu, Macu’, una polvorosa probó suerte en otros proyectos y estuvo durante un año en ‘Amar es para siempre’. Nunca ha dejado de trabajar y ha aprovechado para probar suerte en distintas facetas, siempre obteniendo unos resultados excelentes. En estos momentos ha protagonizado una serie con Michelle Jenner que puede verse en Disney + y que se llama ‘Tú también lo harías’. Durante una charla con ‘El Periódico’ ha reflexionado sobre el personaje al que ha dado vida.

«Yo soy Rebeca Quirós, que justo cuando sucede todo lo del atraco la ascienden a inspectora de policía. Además, tiene que investigar junto a su expareja lo que ha sucedido, ya que vienen de una ruptura reciente. Todo ese poso de lo que les pasa a nivel personal estará muy presente en cómo ellos actúen después», ha declarado al respecto.

El gran esfuerzo que hizo Ana Polvorosa

Ana Polvorosa hizo un gran esfuerzo cuando estaba en uno de los mejores momentos de su carrera. Era muy joven y podía haber sacado mucho partido en ‘Aída’, pero se dio cuenta de que necesitaba seguir experimentando y creciendo como artista. Por ese motivo hablo con los directores de la serie y les pidió que preparasen un bonito final para su personaje. Ahora ha insistido en que en aquella etapa no tenía ninguna otra oferta, simplemente estaba siguiendo el dictado de su corazón.

«Yo no tenía otro trabajo cuando me fui de ‘Aída’ y todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza porque dejara una serie de éxito. Pero necesitaba dar un giro total, sentía que esa etapa había finalizado, tanto a nivel personal como profesional. Fue una buena decisión, no sé si valiente o no. Se trataba de ser fiel a lo que sentía», ha comentado durante la promoción de ‘Tú también lo harías’.