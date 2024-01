Del shock de Clara Lago a la crítica de Carmen Machi: los actores opinan sobre el caso Mónica Cervera

Han pasado casi dos semanas desde que salió a la luz la nueva vida de Mónica Cervera, actriz conocida por participar en series como La que se avecina o Manos a la obra, entre muchas otras. Tal y como han podido captar las fotografías difundidas por diferentes medios, la intérprete ha decidido dejar aparcada su vida en los photocalls para comenzar a vivir en la indigencia en un banco de un conocido parque de Marbella, su ciudad natal. Como era de esperar, la noticia ha generado un gran revuelo en la Red, al que se han sumado diferentes compañeros de profesión que han querido pronunciarse al respecto.

Es el caso, por ejemplo, de Carmen Machi, quien aprovechando su presencia en el concierto protagonizado por Stella Maris la pasada noche en Madrid, ha hablado sin tapujos sobre su opinión personal acerca de la nueva realidad de Cervera. «Es una cuestión personal. No tiene nada que ver con la profesión. Pero tampoco sé muy bien que decirte. Desconozco los antecedentes», señalaba a los reporteros encargados de cubrir el evento mencionado.

Por otro lado, Clara Lago, que también asistió al show musical citado, se mostró completamente asombrada ante la noticia, ya que aseguraba que se estaba enterando en ese momento de la nueva vida de su compañera: «A veces pienso que vivo en otro mundo. Me estoy enterando ahora mismo de esta historia porque me lo estás contando tú. Entonces tampoco me siento capaz de opinar porque no me he enterado de la noticia», reconocía.

Pese a que desconocía la impactante nueva vida de Mónica Cervera (evidenciado por su rostro descolocado), Clara Lago ha hecho hincapié en que dentro de la profesión hay muchas mujeres que llegan a una edad y sienten que no hay papeles para ellas: «Es un bache difícil. Pero bueno, eso por suerte parece que está empezando a cantar», explicaba. «Esto es una realidad para actrices que uno nunca pensaría que le fuera a pasar porque en un momento dado de su carrera han tenido mucho nombre y han trabajado mucho y de repente desaparecen y lo pasan mal», proseguía, añadiendo que son pocas las compañeras que consiguen tener una carrera absolutamente constante, ya que considera que es una profesión en la que «no hay nada asegurado» para siempre.

Las primeras palabras de Mónica Cervera desde la indigencia

Ante el revuelo que ha generado su decisión de vivir en la calle, el equipo de Fiesta consiguió el pasado fin de semana hablar con la actriz, la cual, aunque no quiso entrar en directo en el programa, si accedió a tener una conversación cordial fuera de cámaras. Tal y como ha relatado el reportero que habló con ella, «estaba bastante entera y aseada», aunque confesaba que se ponía un poco nerviosa cuando era preguntada por si quería retomar su profesión como actriz en algún momento, aunque no tenía problema en confirmar contundentemente que «eso forma parte ya de su pasado».

Por otro lado, Mónica les ha informado de que ya tiene cita con los asuntos sociales para poder iniciar libremente «esta nueva vida que está deseando comenzar», lejos de su familia que vive en Marbella por «cuestiones personales de los que no quiere hablar».