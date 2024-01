Nuevo revés para una colaboradora de Telecinco: obligada a cerrar su tienda de ropa

Hay una colaboradora de Telecinco que está atravesando una etapa muy concreta. Ha firmado un nuevo contrato con la cadena y no ha tenido más remedio que tomar una decisión complicada: cerrar su tienda de ropa. Estamos hablando de Ana María Aldón, quien saltó a la fama por ser la mujer de José Ortega Cano y terminó convirtiéndose en un personaje con entidad propia. La colaboradora ya no está con el torero, pero ahora disfruta de una nueva relación sentimental, relación que le ha costado un conflicto con su hija Gema. La joven considera que su madre se ha precipitado, pues está dispuesta a pasar por el altar, algo que ella considera innecesario.

«Lo que me impactó es que se casaran en tan poco tiempo. Eso fue lo que yo dije, no ni que me llevo mal con él, ni que tengo problemas con él», ha comentado recientemente Gema Aldón para que todo el mundo entienda su postura. Insiste en que quiere proteger a su madre porque en el pasado sufrió mucho por José Ortega Cano y no le gustaría que volviera a pasar por lo mismo. «Es que cuando mi madre me llamó y me dijo ‘Me voy a casar’. Yo no supe ni siquiera que decirle. Me quedé tan impactada que digo ‘Vale luego te llamo’ y le colgué.

Gema Aldón trabaja como tertuliana de Telecinco y utiliza su presencia en la cadena para dar explicaciones sobre sus polémicas. Ahora que su madre está concursando en ‘Gran Hermano Dúo’ no puede dejar nada a la improvisación, por eso quiere ser tan clara. En las últimas horas ha recalcado que se siente muy orgullosa de ella. Ana María ha tenido que cerrar su tienda de ropa para dedicarse en cuerpo y alma a ‘Gran Hermano’, concurso que ha situado en el foco a su novio, un empresario llamado Eladio. «Estoy de acuerdo y contenta y como unas castañuelas de que mi madre se case con Eladio», comenta Gema con una sonrisa.

El sueño de Ana María Aldón

A pesar de todos los rumores que han circulado sobre ella, Ana María Aldón ha demostrado más de una vez que es una mujer independiente. No necesita ayuda de nadie para salir adelante y considera que lo mejor es demostrar con hechos cuáles son sus verdaderas intenciones. El tiempo le ha dado la razón. En su momento le acusaron de estar aprovechándose de José Ortega Cano, pero ella siempre insistió en que sus sentimientos eran sinceros. Tanto es así que estuvo con el maestro hasta el final, aunque después terminaron el matrimonio debido a los problemas familiares.

Antes de conocer a Ortega Cano, Ana María Aldón tenía una tienda de alimentación en Cádiz. Sus detractores le llaman despectivamente «la frutera», pero ella siempre se ha sentido muy orgullosa del negocio que tenía. En un ataque de sinceridad reconoció que ganaba mucho dinero con esta empresa, pero decidió dejarla porque quería seguir los pasos de Ortega Cano, quien ingresó en una cárcel de Zaragoza después de tener un accidente de tráfico.

Después de todo esto Ana María intentó salir adelante gracias a una oportunidad que recibió por parte de Telecinco. Le ofrecieron participar en ‘Supervivientes’ y pensó que lo mejor para su familia era aceptar la propuesta. Sin embargo, ella quería ser diseñadora y en su tiempo libre se dedicaba a confeccionar. Tanto es así que ha terminado montando su propia tienda de ropa, aunque de momento el proyecto está paralizado debido a sus obligaciones televisivas.

La tienda de ropa de Ana María Aldón

Ana María Aldón apostó fuerte por su talento y muchos le preguntaron el motivo por el que había decidido crear su propio negocio. Fue en ese momento cuando señaló a su novio Eladio, asegurando que gracias a él había dado el paso. El empresario siempre apostó por ella y en estos momentos están viviendo una de las mejores etapas de su relación. La diseñadora intenta que los periodistas dejen al margen a su pareja, pero es imposible dejar de hablar de él en determinadas circunstancias.

Eladio ha demostrado que apoya rotundamente a Ana María. Tanto es así que apareció en ‘Gran Hermano Dúo’. Estuvo en la primera gala para dar ánimos a la concursante. Marta Flich le ofreció quedarse, pero él declinó la propuesta porque está involucrado en otros proyectos que no le permiten pasar tanto tiempo en la pequeña pantalla.

Los gastos de Ana María

Ana María Aldón siempre ha salido adelante sin ayuda de nadie. Antes de entrar en ‘Gran Hermano’ vivía de los ingresos que generaba su negocio, además del dinero que ganaba en los platós de televisión de Telecinco. También ha vendido varias exclusivas. Todo esto le ha ayudado a comprarse una casa en Guadalajara, donde ha fijado su residencia habitual.

Cuando se separó de José Ortega Cano rechazó recibir ninguna pensión para ella. Tardó un tiempo en firmar el divorcio porque estaba luchando para que el hijo que tienen en común no cambiase su nivel de vida. La colaboradora es consciente de todos sus gastos y ha tomado la decisión de cerrar su tienda después de haber pensado mucho lo que quería para su futuro.