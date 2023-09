Más problemas para Ana María Aldón: su hija está en contra de la boda

Los problemas no cesan para Ana María Aldón. Cuando pensaba que todo estaba solucionado y que podía casarse con su novio Eladio, se ha dado cuenta de que debe superar un nuevo obstáculo. Su hija, la famosa Gema Aldón, ha dado unas contundentes declaraciones y ha dejado claro que no está de acuerdo con la boda. Considera que es demasiado pronto y recuerda que Ana María tiene un hijo pequeño, fruto de su historia de amor con José Ortega Cano. La joven cree que su madre se está precipitando y ha considerado que la mejor forma de que abra los ojos es dar su visión delante de las cámaras.

La sinceridad de Gema le ha costado un problema con su progenitora y lo cierto es que no es la primera vez que tienen diferencias. Recordemos que hace unos meses, la exconcursante de ‘Supervivientes’ señaló a Ana María. Aseguró en una conocida revista que había vendido la casa donde estaba viviendo y ahora tenía que buscarse otro hogar. Aldón prometió que la versión de su hija no se correspondía exactamente con la realidad y que estaba sacada de contexto. Ambas lograron solucionar sus conflictos, pero ahora su relación vuelve a estar en boca de todos.

Los nuevos problemas de Ana María Aldón

Gema Aldón ha coincidido varias veces con Eladio, pero todavía no se conocen lo suficiente y la joven no termina de confiar en él. Reconoce que está «cansada de padrastros y hermanastros». No podemos olvidar que en su momento tuvo muchos problemas con Gloria Camila Ortega, la hija de José Ortega Cano. Es cierto que durante un tiempo disfrutaron de un vínculo especial, pero actualmente no quiere saber nada a la una de la otra y se han convertido en íntimas enemigas. Gema ha vuelto a la carga y ha analizado la situación de su madre desde un punto de vista muy polémico.

«La enhorabuena no le he dado. Yo creo que se está equivocando. Casarse ahora tan rápido, no sé. Es muy pronto», empieza diciendo en Telecinco. Estas declaraciones le han convertido en la protagonista del momento, pero promete que no las ha dado para llamar la atención. Simplemente quiere que Ana María conozca su postura. «Los dos vienen de matrimonios fallidos y hay hijos de por medio», comenta cuando le preguntan por Eladio, el empresario asturiano que le ha robado el corazón la diseñadora.

Un ataque inesperado

A pesar de que han tenido diferencias públicas, Ana María y Gema Aldón siempre han defendido que disfrutaban de un vínculo especial. Por ese motivo los ataques de la joven han sorprendido tanto y han dejado fuera de juego a la colaboradora. «Creo que mi madre ha vuelto a su niñez. Se cree que tiene 15 años y tiene que pensar en mi hermano. José María no va a entender como hace 9 meses estaba casada con su padre y ahora se vuelve a casar con su actual pareja», declara Gema.

La faceta desconocida de Eladio

Ana María Aldón insiste en que su hija todavía no conoce a Eladio lo suficiente como para tener una opinión clara, pero ella insiste en que hay algo que no le convence del empresario. «Hay cosas de él que he visto que no me gustan. Creo que lo tiene que conocer mejor», declara al respecto. Sin embargo, la ex mujer de Ortega Cano insiste en que está «loca» de amor y no piensa dar marcha atrás. Eso sí, advierte: «Tampoco me voy a casar mañana».