Ana María Aldón comparte el motivo de su alegría en su momento más difícil

Para nadie es un secreto que Ana María Aldón está viviendo una época muy complicada a nivel personal. Mientras decide cuándo y si finalmente se separará o no de José Ortega Cano, la colaboradora televisiva ha querido darse un respiro y viajar para encontrarse con una de las personas más importantes de su vida.

La diseñadora se ha trasladado a kilómetros de distancia de su casa para estar junto a su madre en un día muy especial para ella, su cumpleaños. Y es que, Ana María Aldón siempre ha hablado maravillas de su progenitora, quien ha estado apoyándola en todos los momentos de su vida.

View this post on Instagram A post shared by 𝐀𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐚𝐥𝐝𝐨𝐧 (@anamariaaldon)

«Muchísimas felicidades por tu 83 cumpleaños, quisiera escribirte el poema más lindo del mundo y no encuentro palabras, pero tengo la suerte de estar contigo y darte un millón de besos apretando tu mano con la mía. Me queda tanto que aprender de ti!! Mamá, tú eres la fuerza que siempre me ayuda cuando todo parece perdido. Te quiero hasta el infinito», escribió en sus redes sociales junto a una imagen de las dos juntas.

Un encuentro donde la diseñadora derrocha felicidad al estar junto a su madre y en la tierra que la vio nacer, Sanlúcar de Barrameda. Pues, esta desconexión temporal le ha servido a la colaboradora televisiva para recobrar energías ante la difícil situación que está viviendo en su matrimonio con José Ortega Cano.

De hecho, este tema fue tratado por Emma García durante el paso de Ana María en Fiesta, momento en el que le preguntó si pensaba que el divorcio estaba cerca. «Todo llegará, pero no quiero adelantar nada porque no hemos hablado de nada específico», confesó al respecto. Por lo tanto, solo hay una cosa clara, nada está asegurado todavía.