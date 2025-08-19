Colas en IKEA por el mueble minimalista que soluciona todos tus problemas de almacenamiento

IKEA ha vuelto a hacerlo con un mueble minimalista que ya provoca colas. Si estás buscando ese mueble que solucione todos tus problemas de almacenamiento al llegar a casa o también al salir, nada como elegir el producto que arrasa en sus tiendas hasta el punto de agotar stock. El motivo o el porqué está claro, ya que se trata de un banco para el recibidor pero que además, tiene un espacio a modo de zapatero. Lo mejor además es que se vende en color negro, que combina con todo y encima tiene un precio que ni tan siquiera llega a los 60 euros. Entonces, ¿qué más se puede pedir?.

El nombre de este mueble de IKEA que tanto está dando que hablar es NIPÅSEN. Se trata como decimos de un banco zapatero que mide 79x35x52 cm y cuesta 59,99 €. Puede sonar a un simple mueble auxiliar, pero lo cierto es que está diseñado para hacerte la vida más fácil en el día a día. La idea es sencilla: llegas a casa, te sientas cómodamente, dejas tus zapatos en su sitio y evitas que el recibidor se convierta en un caos. Además, si lo completas con la bandeja para zapatos BAGGMUCK, puedes ampliar su capacidad sin perder orden ni estilo.

Podemos ver a primera vista, que se trata de un banco que está pensado para quienes quieren practicidad pero sin renunciar al diseño. Su acabado en negro lo hace atemporal, elegante y como decimos, fácil de combinar con cualquier decoración, desde un estilo más clásico hasta uno moderno e industrial. Y si a eso le sumamos que es resistente, duradero y fácil de mantener, se entiende perfectamente por qué en muchas tiendas se están viendo colas para llevárselo a casa.

El mueble minimalista que se agota en IKEA

La gran ventaja del banco y zapatero NIPÅSEN es que no se limita a ser un mueble de IKEA decorativo. Es funcional en todos los sentidos. En la parte superior tienes un banco robusto en el que sentarte cómodamente para ponerte o quitarte los zapatos. Justo debajo, incorpora una balda de metal desplegado que sirve como zapatero con espacio para hasta cuatro pares. Y si eso no es suficiente, con el complemento BAGGMUCK caben hasta ocho.

Este detalle marca la diferencia, porque no hablamos sólo de guardar zapatos, sino de tener un punto clave en el recibidor donde todo queda organizado. Los guantes, las bufandas o incluso una cesta con llaves y pequeños objetos pueden colocarse también en la balda inferior. En definitiva, es un mueble que multiplica su utilidad y que hace que tu entrada se vea ordenada sin esfuerzo.

Diseño minimalista que combina con todo

Una de las razones por las que este mueble está siendo tan buscado es su estética. Minimalista, de líneas limpias y en negro mate, encaja prácticamente en cualquier estilo decorativo. No importa si tu casa tiene un aire nórdico, moderno o industrial, porque el NIPÅSEN se integra sin llamar demasiado la atención pero aportando siempre un toque elegante.

Además, tiene la ventaja de que se puede combinar con otros muebles de la misma serie, como el perchero con zapatero o los colgadores PINNIG. De esta manera, puedes crear un conjunto uniforme y práctico en la entrada de tu hogar. Quienes ya lo han probado coinciden en que es uno de esos muebles que parece hecho a medida para espacios pequeños, algo muy valorado en pisos urbanos.

Resistencia y fácil mantenimiento

Aparte del diseño, lo que más destaca es su resistencia. Está fabricado con acero recubierto en polvo y un tablero superior de fibras con pintura acrílica, lo que garantiza durabilidad y solidez. La balda de metal desplegado no solo aprovecha menos material, sino que además permite que la suciedad y el polvo caigan, facilitando la limpieza.

El mueble mide 79 cm de ancho, 35 cm de fondo y 52 cm de alto, pero tiene además un espacio libre de 24 cm bajo la estructura, lo que significa que también puedes limpiar sin complicaciones la zona de abajo. IKEA ha pensado incluso en el detalle de poder añadir cojines para hacerlo más cómodo si vas a usarlo a diario. En resumen, es un mueble que combina resistencia y confort en un solo producto.

En definitiva, por su precio, diseño y versatilidad, no sorprende que el mueble NIPÅSEN de IKEA esté generando tanta expectación en las tiendas. Con un coste que no llega a los 60 €, se convierte en una solución al alcance de cualquiera para mantener el orden en casa. Y lo mejor es que no solo cumple su función, sino que lo hace con estilo y practicidad.

Si sumamos que se integra con facilidad en cualquier entrada y que puede ampliarse con accesorios de la misma serie, tenemos un producto que responde a una necesidad muy común: tener todo organizado nada más entrar por la puerta. No es de extrañar que se estén formando colas para conseguirlo y que en muchos casos se agote en cuestión de días.