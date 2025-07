El comunicado de Jorge Rey que hace temblar a media España: «Los termómetros podrían llegar…»

Jorge Rey lanza un importante comunicado ante lo que está a punto de llegar, media España tiembla con los termómetros al alza. Los días en los que tenemos que empezar a prepararnos para una serie de cambios destacados han llegado. Tenemos por delante una serie de cambios que pueden llegar a ser los que marcarán unos días en los que tendremos que prepararnos para lo peor. Nos espera un giro radical que puede acabar de darnos más de una sorpresa inesperada, con la mirada puesta a unas vacaciones en las que media España está pendiente.

Por lo que, quizás hasta el momento no esperaríamos esta situación que puede acabar de cambiarlo todo por completo. Sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar lo peor de un verano que parece que nos deja más de una sorpresa. Con la mirada puesta a más de un cambio que tenemos por delante y pueden ser importantes. Tendremos que empezar a ver llegar un giro de guion que hasta el momento no esperaríamos. Es hora de dejar salir una serie de detalles que, sin duda alguna, no tenemos que dejar escapar.

Los termómetros podrían llegar a cifras récord

Después de una DANA lo que llega a toda velocidad es un cambio para el que quizás no estamos del todo preparados. Deberemos empezar a prepararnos para un destacado giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves.

Es hora de dejar salir un cambio importante que hasta la fecha no imaginaríamos, por lo que habrá llegado el momento de apostar por una situación del todo inesperada. Tocará ver qué es lo que nos está esperando en unas jornadas en las que todo puede ser posible, con la mirada puesta a una serie de situaciones en las que todo puede pasar.

Por lo que, tocará estar muy pendientes de un cielo que puede acabar siendo determinante en muchos sentidos. Estamos viviendo unos días en los que quizás tocará estar pendientes de ese cielo que puede acabar de darnos algunas señales de transformación. De las lluvias volvemos a pasar a un sol que puede resultar especialmente peligroso.

Un experto como Jorge Rey con sus Cabañuelas, un sistema que no le ha fallado, hasta la fecha, no duda en indicarnos qué es lo que está a punto de pasar.

Este es el comunicado de Jorge Rey que hace temblar a media España

Media España se prepara para ver llegar un importante cambio en estos días, esta semana parecerá que volvamos a convertirnos en un horno. Las altas temperaturas de estos días empezar a llegar a unos límites que pueden cambiarlo todo por completo. Con unas cifras que nos costarán de creer.

Los expertos de la AEMET coinciden con este Jorge Rey que sabe muy bien qué es lo que nos está esperando: «Para este día se espera una situación de estabilidad generalizada en el país, con cielos despejados y una práctica ausencia de precipitaciones. Únicamente se dará nubosidad baja en litorales de Alborán, con probables brumas y nieblas costeras, que durante la mañana también afectará a zonas del extremo norte peninsular, con bancos de niebla matinales dispersos. Por la tarde se desarrollarán algunos intervalos de nubes de evolución en montañas del norte y este peninsular, así como en Mallorca que, con baja probabilidad, podrían dejar algún chubasco ocasional en el Pirineo oriental. Calima en Canarias. Las temperaturas máximas aumentarán de forma generalizada, en general de forma ligera en la mitad sur peninsular, exceptuando algunos descensos en el nordeste de Cataluña y en el sur de Andalucía y de Baleares. Se darán ascensos localmente notables en Canarias, pudiendo también afectar a regiones del centro norte peninsular. Se superarán los 35 grados en la mayor parte de la mitad sur peninsular, meseta Norte, depresiones del nordeste, Canarias e incluso en áreas del Valle del Miño en Galicia. Se rebasarán los 38-40 en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica sin descartarlo en puntos de Canarias, y pudiendo llegar localmente a 42 en el Guadalquivir. Las mínimas descenderán en el cuadrante nordeste peninsular, predominando los ascensos en el resto, localmente notables en zonas de Canarias. No bajarán de los 20-22 grados en el Mediterráneo y en amplias zonas de la mitad sur peninsular, pudiendo quedar por encima de los 25 en áreas del Guadalquivir y de Canarias».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas significativamente elevadas en la mitad sur peninsular, meseta Norte, depresiones del nordeste, zonas del Valle de Miño en Galicia, y en Canarias donde se producirán aumentos localmente notables. Se rebasarán los 38-40 grados en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica. Las mínimas no bajarán de los 20-22 grados en el Mediterráneo y en amplias zonas de la mitad sur peninsular».