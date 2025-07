Jorge Rey confirma el día exacto y avisa a España: llega una ola de calor extrema y no estamos preparados

Confirma el día exacto en el que llega una nueva ola de calor extrema, un Jorge Rey que nos avisa de que no estamos preparados. Tenemos por delante una serie de novedades importantes que pueden llegar a ser las que marquen estos días que hasta el momento no sabíamos que nos estaba esperando. Es hora de apostar claramente por una situación que no es como esperaríamos, sino más bien todo lo contrario. Tendremos que dejar salir este cambio de tendencia que acabará marcando unos días en los que todo puede ser posible.

Con la mirada puesta a una situación del todo inesperada, ese calor extremo que parecía que ya fuera parte de la historia, volverá con mucha fuerza. No es casualidad que estemos en lo peor de una temporada que puede acabar siendo lo que nos acompañe en unos días en los que todo puede ser posible. El momento del año en que muchos están de vacaciones o tienen por delante una serie de novedades que pueden ser claves. Estaremos preparados para afrontar un calo que parecía parte de la historia, pero Jorge Rey nos confirma la fecha de su regreso.

Confirma el día exacto y avisa a España Jorge Rey

Las Cabañuelas se han convertido en uno de los métodos más exactos para conocer en primera persona qué es lo que nos está esperando en estos días de transformación en los que todo puede ser posible. Nos espera un destacado cambio de tendencia que puede ser el que nos afecte de lleno.

Después de unos días en los que la lluvia ha acabado siendo protagonista, nos espera algo radicalmente distinto. Un giro importante que puede alejarnos de esa sensación de pensar que el verano ya había pasado a la historia, en especia una parte más dura que parece que en estos días va a volver con mucha fuerza.

La tendencia a este cambio de ciclo que nos está esperando puede acabar siendo una nueva realidad que nos dará mucho en qué pensar. En especial en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Empezando por un cambio que puede acabar convirtiéndose en una dura realidad para aquellos que empiezan las vacaciones o que esperaban tenerlas con menos problemas. Jorge Rey lanza un importante aviso de la mano de una ola de calor extrema para la que no estamos preparadnos.

Llega una ola de calor extrema para la que tocará prepararnos

Después de un fin de semana en el que las lluvias han acabado siendo las grandes protagonistas, parece que el calor volverá a convertirse en uno de los elementos por el que debemos prepararnos. En especial en estas jornadas en las que parecerá que el tiempo nos da una tregua y lo hace de tal forma que tal como nos indica este Jorge Rey tendremos que estar preparados.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Se mantendrá un tiempo estable en la mayor parte del país, con predominio de cielos despejados y una práctica ausencia de precipitaciones. Únicamente en el Cantábrico, alto Ebro y norte de la Ibérica permanecerán los cielos nubosos o cubiertos, con probables lluvias débiles y dispersas en el Cantábrico oriental, tendiendo a menos y abriéndose cada vez más claros. También se esperan intervalos de nubes bajas matinales en otras regiones del norte y del este peninsular con probables bancos de niebla matinales dispersos, así como en Alborán, con posibles nieblas costeras. Por la tarde se desarrollarán nubes de evolución en montañas del cuadrante nordeste y del sureste, con probables chubascos dispersos en el Pirineo que podrían alcanzar a la Ibérica oriental. También se darán cielos nubosos en el norte de Canarias en la primera mitad del día. Calima en altura en el este de Canarias que también podría afectar a Baleares y sureste peninsular».

Siguiendo con la misma explicación: «Las temperaturas máximas descenderán en Navarra, La Rioja, este de Castilla y León y zonas de Aragón, predominando los aumentos en el resto, que serán notables en interiores de Canarias. Se rebasarán los 35 grados en la mayor parte de interiores de la mitad sur peninsular y en zonas de Canarias, incluso superándose los 40 en el Guadalquivir. Las mínimas aumentarán en Canarias y en la mitad sur de la vertiente atlántica, con descensos en el centro norte peninsular y con pocos cambios en el resto. No bajarán de los 20-22 grados en el Mediterráneo, bajo Ebro y en amplias zonas de la mitad sur peninsular. Soplará la tramontana en Ampurdán y el alisio en Canarias, ambos con posibles intervalos de fuerte. Será moderado el cierzo en el Ebro, el levante en el Estrecho y el viento de componente norte en Baleares y en la costa atlántica gallega. Vientos flojos en el resto, con predominio de la componente oeste en la mitad sur de la vertiente atlántica y de las este y norte en el resto».