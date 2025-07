Jorge Rey revienta el verano y alerta de que no estamos preparados para lo que va a caer: «A partir del lunes…»

El verano tal y como lo estamos viviendo, podría cambiar por completo, el experto en el tiempo, Jorge Rey lo revienta por completo. Será mejor que nos preparemos para ver llegar un importante cambio de ciclo que puede acabar con esta situación. Hemos pasado de una ola de calor a una DANA, tal y como este joven predijo en unas redes sociales que se han convertido en esenciales esta temporada, estaremos muy pendientes de ellas para organizar nuestros planes en estos días.

Este experto no ha dudado en adelantarse a los demás y nos ha dado más de una sorpresa con la mirada puesta a un sistema que puede acabar siendo mucho peor de lo esperado. Tendremos que ver llegar ese cambio de tendencia que, sin duda alguna, las Cabañuelas se encargan de predecir de una manera que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en un destacado cambio que puede acabar siendo el que marque estos días de verano por todo lo alto, los expertos no dudan de lo que nos está esperando.

Alerta de que no estamos preparados para lo que va a caer

Nadie hubiera estado preparado antes de Jorge Rey para ver llegar una nueva Dana a la península, nos hemos enfrentado a un destacado cambio que nos ha dado más de una sorpresa del todo inesperada. Tendremos que afrontar una novedad destacada que puede acabar siendo la que nos acompañe en estos días.

Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar un destacado giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días. Tocará ver qué es lo que nos está esperando en estos días en los que la tendencia es de novedades importantes.

No estamos preparados para lo que parece que va a llegar a toda velocidad y puede afectarnos de lleno, en unos días en los que todo puede ser posible. Estamos ante un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tocará ser la que nos afecte de lleno, en unos días en los que quizás debemos estar preparados para lo peor. Con una mirada puesta a unos cambios que pueden ser claves en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Revienta el verano y lanza esta alerta Jorge Rey

El joven que en su día predijo la llegada de Filomena no duda en darnos una serie de consejos que pueden alejarnos de la previsión del tiempo habitual. Esta semana volveremos a ver subir el termómetro hasta unos límites que nos costará creer. En su lugar, deberemos enfrentarnos a una situación del todo inesperada.

Esta aparentemente ola de calor, la ha confirmado una AEMET que no duda en alertar a la población, después de un fin de semana en las que las temperaturas se han mantenido a buen recaudo: Lo que llega a partir de ahora según la AEMET es un cambio en las temperaturas: «Se mantendrá un tiempo estable en la mayor parte del país, con predominio de cielos despejados y una práctica ausencia de precipitaciones. Únicamente en el entorno cantábrico y alto Ebro permanecerán los cielos nubosos o cubiertos, con probables lluvias débiles y dispersas en su extremo oriental que tenderán a menos, abriéndose cada vez más claros. Asimismo, se esperan intervalos de nubes bajas matinales en otras regiones del norte y del este peninsular, así como, por la tarde, de nubes de evolución en el cuadrante nordeste y sierras del sureste, con posibilidad de chubascos y alguna tormenta ocasional en el Pirineo e Ibérica oriental. También se darán intervalos nubosos en el norte de Canarias tendiendo a menos. Probables bancos de niebla matinales dispersos en los extremos norte y este peninsulares, con posible presencia de calima en el sureste y Baleares pudiendo afectar también al este de Canarias».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas máximas aumentarán en la mitad oeste peninsular y en Canarias, de forma localmente notable en medianías y cumbres. En el resto pocos cambios, con algunos descensos en Alborán y el entorno de Navarra y de la Ibérica. Se rebasarán los 35 grados en la mayor parte de la mitad sur peninsular, sin descartarse en zonas de Canarias, e incluso pudiendo superarse los 40 en el Guadalquivir. Las mínimas aumentarán en Canarias y en la mitad sur de la vertiente atlántica, permaneciendo con pocos cambios en el resto. No bajarán de los 20-22 grados en el Mediterráneo y en amplias zonas de la mitad sur peninsular. Soplará viento moderado del norte con posibles intervalos de fuerte en las costas atlánticas gallegas, Canarias y en Ampurdán. También será moderado el cierzo en el Ebro, el levante en el Estrecho y el viento del norte en Baleares. Vientos flojos en general en el resto, con predominio de la componente oeste en la mitad sur de la vertiente atlántica y de las este y norte en el resto».