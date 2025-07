Pablo Motos se sincera sobre su ruina económica: «El dinero rápido es muy peligroso»

Pablo Motos acaba de terminar una de sus temporadas más complicadas de El Hormiguero en su casi 20 años de existencia gracias a la llegada de La Resistencia, que durante algunos meses le arrebató el liderazgo de las noches en televisión, aunque en 2025 se ha desinflado por completo. Para celebrarlo ha decidido conceder una entrevista a un conocido pódcast que se ha trasladado hasta su propio despacho para hacer unas preguntas. Entre los temas que han tratado han estado sus problemas con el dinero, explicando que se ha llegado a arruinar en dos ocasiones antes de conseguir el enorme éxito que disfruta desde hace años en televisión.

Rodeado de fotos de sus invitados, ha accedido a recibir a los presentadores del pódcast Tengo un plan, uno de los muchos espacios dedicados al mundo del emprendimiento en la red. En 2025, pese a la competencia, asegura que ha servido para que el equipo esté «más unido» que nunca y que gracias a eso han conseguido hacer algunos de los mejores programas que recuerda. Además, celebra que la audiencia de la temporada 19 ha sido mejor que la 18, demostrando que sigue teniendo mucho por delante.

A sus casi 60 años puede presumir de ser uno de los hombres más poderosos del mundo de la televisión, pero eso no era así en el pasado, ya que incluso llegó a arruinarse dos veces. «No te lo recomiendo, porque es horroroso la primera vez que te arruinas», asegura.

«Algún multimillonario me ha dicho que hasta que no te arruinas tres veces no haces dinero de verdad. Y es rico, sabía mucho de este tema», ha confesado. Motos ha querido más detalles acerca de estas dos vivencias, algunos de ellos los ha contado a su audiencia a lo largo del tiempo en sus programas.

Su primera ruina económica llegó cuando todavía trabajaba en la radio, en concreto en Valencia, donde comenzó su carrera en los medios. «Vino un señor enfadado a la radio. Nadie le hacía caso y yo le hice caso y me dice que me tienen que hacer un descuento en la publicidad», así comienza la historia.

En ese momento, y tras consultar con su director, pasó a llevarle la publicidad, un negocio redondo gracias al que pasó de ganar 600 euros al mes a 20.000. «Con este dinero, en ese momento, te podías comprar de todo», reconoce. Pero esta historia tenía una parte mala, cuando este hombre que le había cambiado la vida le pidió que firmase él los contratos de publicidad, un riesgo que tomó y que le salió muy mal.

Firmó una enorme campaña de publicidad a nivel nacional en la emisora de radio en la que trabajaba y esta persona desapareció de la noche a la mañana, dejándole a él con una deuda de 35 millones de pesetas de la época, que al cambio son más de 200.000 euros.

«Yo pasé en 24 horas de tener mucho dinero y gastar mucho dinero a deber mucho dinero. Yo era un crío y él un estafador», así lo ha recordado. La segunda vez fue gracias a la inversión en el mundo de la bolsa, pero las cosas no fueron bien.

«Esto fue antes de El Hormiguero, empecé a invertir en Bolsa y empieza a entrar dinero rápido. Pero un día me levanto y veo que estaba perdiendo la mitad. Media hora más tarde había perdido el 75 %, salí con mucha avería. Aprendí que yo no sé ganar dinero en la bolsa. El dinero rápido es muy peligroso», reflexiona Pablo Motos en la entrevista.