Las ‘feministas’ Lastra y Calvo conocían los acosos sexuales de Salazar desde 2019

Las «feministas» Adriana Lastra y Carmen Calvo conocían los acosos sexuales de Paco Salazar desde 2019. Así lo corroboran fuentes de la cúpula del PSOE en una conversación con OKDIARIO.

Los comportamientos inadecuados con mujeres de Paco Salazar eran vox populi dentro de las filas socialistas. Incluso, los dirigentes del partido que dirige Pedro Sánchez eran conocedores de estos casos y llegaron a alertar al presidente, que siguió colocándole en cargos de responsabilidad.

El aluvión de críticas internas se intensificó cuando Paco Salazar llegó como diputado al Congreso. Fue parlamentario por Sevilla entre mayo de 2019 y noviembre de 2023. En esta primera etapa como diputado, Adriana Lastra era portavoz del Grupo Parlamentario socialista en el Congreso y, según las fuentes consultadas, detestaba que Salazar estuviera allí.

«Adriana Lastra no le podía ni ver y ya desde 2019 iba diciendo que Paco Salazar no se comportaba bien con las mujeres, quería que se fuera del Congreso, no le daba cancha», explican las mencionadas voces.

Carmen Calvo, por su parte, también era muy crítica a nivel interno con Paco Salazar. «Le tenía calado, ella era entonces vicepresidenta y conocía muy bien lo que estaba pasando, Calvo y Lastra lo sabían y ahora se han puesto muy feministas», aseguran fuentes vinculadas al PSOE.

Refugiado en Moncloa

Paco Salazar fue una de las personas que ayudó a Pedro Sánchez a que regresara a la secretaría general del PSOE en 2017. Desde entonces, el presidente le ha ido colocando en cargos de responsabilidad hasta el punto de hacerle director general del Departamento de Análisis y Estudios de la Presidencia del Gobierno en su desembarco en Moncloa.

Tras ello, consiguió ser diputado en la Legislatura XIII y XIV, pero las presiones internas hicieron que volviera al Complejo Presidencial. Sánchez le nombró director adjunto a la Presidencia del Gobierno, cargo que dependía directamente del ministro Félix Bolaños. También ha sido secretario general de Planificación Política del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

«Quién más colaboró con Paco Salazar fue Iván Redondo, era su número dos y no aparece para nada, pero tenía que saber los casos de acoso», explican fuentes socialistas, a la vez que aseguran que también Bolaños debía ser conocedor de las actitudes del sevillano.

Pese a todo ello, Pedro Sánchez ha seguido confiando en él hasta el punto de que poco antes sel Comité Federal de los socialistas del pasado fin de semana anunció que le iba a proponer para la Ejecutiva. Sin embargo, los casos de acoso afloraron y Salazar renunció al cargo.

«Le tiraba los trastos a todas»

«Le tiraba los trastos a todas estuviera donde estuviera», explican fuentes internas del partido. Incluso, aseguran que obtuvo quejas de subordinadas con las que trabajaba a diario.

Las mujeres han preferido, por el momento, dar su testimonio bajo el anonimato. En el seno del Partido Socialista ya hay voces críticas que piden que se actúen ante estas actitudes machistas de Paco Salazar.

El PSOE el único paso que ha dado hasta la fecha ha sido habilitar un link directo al canal de comunicación interna donde los militantes pueden presentar sus denuncias de forma anónima. Lo han colocado en su página web oficial. También han dicho que se abrirían unas diligencias informativas, pero no consta aún ninguna denuncia.

La Ejecutiva sin Paco Salazar

La trama Cerdán ha obligado a Pedro Sánchez a rodearse de una nueva Ejecutiva dentro del PSOE. La Secretaría de Organización era el puesto clave a ocupar tras la entrada en la cárcel de Santos Cerdán y Pedro Sánchez ha elegido a la valenciana Rebeca Torró.

Fuentes socialistas aseguran que Rebeca Torró tenía una estrechísima relación con Paco Salazar. De hecho, aseguran que su ascenso a la secretaría de Organización viene de la mano de Salazar. Torró fue concejal en el Ayuntamiento de Onteniente (Valencia) y se enfrentó al entonces alcalde.

Torró no estará sola y contará con dos adjuntos; Anabel Mateos Sánchez, como secretaria de Coordinación Territorial, y Borja Cabezón Royo, de secretario de Transparencia y Acción Democrática.

Sánchez también ha optado por un cambio que afecta a una de sus caras más visibles: Esther Peña dejará de ser portavoz del partido y en su lugar estará la diputada Montserrat Mínguez García. Junto a ella, también trabajará como número dos la madrileña Enma López Araújo.