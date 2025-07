Abascal ridiculiza a Sánchez: «No me extraña que esa cara necesite tanto maquillaje porque es de cemento»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha retratado este miércoles en el Congreso de los Diputados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «No me extraña que esa cara necesite tanto maquillaje, porque es de cemento», le ha dedicado Abascal, que también ha destacado que para su formación «no hay otro plan de lucha contra la corrupción» que no sea la dimisión del jefe del Ejecutivo.

«La verdadera corrupción de Sánchez comenzó alterando sus propias elecciones internas en el PSOE», ha destacado Abascal en el hemiciclo. «No me extraña que esa cara necesite tanto maquillaje porque es de cemento», ha añadido el presidente de Vox, quien ha realizado en su intervención un «resumen casi cómico de la ridícula presidencia de Sánchez».

«La última vez que el cínico trajo un plan contra la corrupción puso al frente a Ábalos y a Cerdán», ha dejado claro Santiago Abascal en referencia a Sánchez, para resaltar a continuación que hoy el presidente del Gobierno «trae un plan estatal contra la corrupción que ya existe» porque una Guardia Civil «a la que han querido caricaturizar» y porque «existen los jueces independientes a los que han querido controlar».

«Para Vox el único plan que vale es su dimisión, su puesta a disposición judicial y que confiese usted. No hay otro plan de lucha contra la corrupción», ha aseverado Abascal, levantando los aplausos desde su bancada.

A continuación, Abascal ha ironizado con el «peliculón que haría Santiago Segura con este guion». «Habría que encargarle la producción de esta tragicomedia a la que el PSOE nos ha condenado», ha añadido, para ridiculizar a Sánchez por posar «con mujeres socialistas mientras designaba como nuevo hombre de confianza a alguien denunciado públicamente por acosar a mujeres socialistas».

«Y lo había designado para sustituir a otro al que habían pillado robando, a este último, al ladrón al que aplaudían ustedes hace bien poco le había puesto el señor Sánchez para sustituir a otro que también robaba y que al parecer se lo gastaba en chicas de alterne. Y a todos ellos, al acosador de mujeres, al ladrón ahorrador y al ladrón del alterne, los puso el señor Sánchez para luchar contra la corrupción del Partido Popular y para darnos lecciones de feminismo», ha añadido Abascal en el Congreso.

«Este podría ser el resumen casi cómico de la ridícula presidencia de Sánchez, pero sería demasiado benévolo porque la verdadera corrupción empezó antes. Comenzó alterando sus propias elecciones internas del PSOE, lo ha leído toda España», ha proseguido Abascal en dirección a Pedro Sánchez. «¿No sienten ustedes una pequeña punzada de vergüenza, no tienen un mínimo rastro de decencia?», ha cuestionado también el presidente de Vox.

La «función» del «payaso» Sánchez

«Y mientras celebran aquí la función de circo del payaso con cara de cemento, los españoles no tienen vivienda, los españoles tienen dificultad para llegar a final de mes. Las españolas ven las cifras más altas de violaciones de nuestra historia, los jóvenes no tienen salarios dignos para independizarse y formar una familia, los autónomos no dan más de sí, los servicios públicos se desmoronan y España sufre una inmigración masiva que destruye la seguridad, la economía y la convivencia. Una inmigración masiva que hay que detener y que hay que revertir», ha zanjado Abascal, en su intervención en el Congreso.