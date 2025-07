Abascal responde a Feijóo sobre su intención de gobernar en solitario: «Quiere una coalición con el PSOE»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dicho este lunes que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quiere que su gobierno sea una coalición con el partido socialista y que por ese motivo no va a haber ministros de Vox en un hipotético Ejecutivo popular. Así lo ha asegurado el dirigente de la formación conservadora a través de sus redes sociales donde también ha valorado que esa intención le parece legítima pero que debe decirlo claramente. «Lo que no se puede es seguir estafando. Que los españoles decidan: el PSOE de Sánchez, el PSOE de Feijóo… O la verdadera alternativa de Vox», ha escrito Abascal.

El presidente de Vox se ha referido a unas declaraciones del secretario general del PP, Miguel Tellado, quien en una conversación con periodistas tras una rueda de prensa en Génova ha dicho que la intención de Feijóo es «gobernar en solitario» y que, por tanto, cierra la puerta a una hipotética coalición con Vox.

En este contexto, durante la rueda de prensa, ha hablado de que Feijóo «quiere» y tiene la «aspiración» de encabezar un Gobierno «monocolor, sólido y unido» donde no estén los de Abascal. «Vamos a trabajar intensamente para conseguir ese gobierno», ha remarcado.

Precisamente, el pasado sábado, durante el XXI Congreso Nacional del PP, el presidente del Partido Popular aseguró que aspira a un Gobierno «en solitario» pero que no hará un «cordón sanitario a Vox», como pide la izquierda. Feijóo avisó de que no piensa «arrinconar» a la tercera fuerza del país, al tiempo que dijo que no piensa pactar con «este PSOE».

Además, durante su discurso, el líder nacional de los populares se comprometió a dar la batalla final contra el sanchismo e insistió en presidir un Gobierno «limpio» y en «solitario». «Me comprometo con un Gobierno de todos, y no de parte», señaló.

Arropado por las banderas de España y de la Unión Europea, el recién reelegido líder del PP manifestó su compromiso con la reestructuración de la nación española. «Vamos a demostrar que España tiene solución», dijo. «Llegaremos para parar esta pesadilla, para reparar lo destruido y para que este país pueda prosperar», expresó, como ejes fundamentales para conseguir «el cambio».

Feijóo, que se abrió a tender puentes con formaciones como Junts, insistió en establecer como «único cordón sanitario» al brazo político de ETA, EH Bildu. Y eso, «mientras no pida perdón a las víctimas de ETA y colabore en el esclarecimiento de todos los crímenes», dijo.

«La Presidencia del Gobierno exige grandeza y yo la voy a tener», ha subrayó también Feijóo, a la vez que añadió que «en la mayoría cabemos todos, pero no será al revés». En este sentido, también advirtió a los nacionalistas que, fuera de la Constitución y la ley, el PP no consentirá «ningún desafío a nuestro país». «Es mejor ser claros: fuera de la ley y de la Constitución, nada de nada», afirmó Feijóo.