Page y Puente se despellejan en público: del «yo no tengo un puto amo» a «digo las cosas a la cara»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, han protagonizado este lunes un enfrentamiento en los medios de comunicación donde se han lanzado acusaciones cruzadas de hipocresía, insultos y faltas de respeto que dejan al descubierto las profundas divisiones internas en el PSOE tras los recientes escándalos de corrupción.

Todo comenzó cuando García-Page, en el seno del Comité Federal del PSOE celebrado este sábado, lanzó una bomba que ha dinamitado la aparente unidad socialista: pidió que Pedro Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza o convocase elecciones. «Aguantar no deja de ser cavar más un agujero», dijo el dirigente castellano-manchego durante su discurso. El ministro de Transportes no dudó en responder de forma contundente, calificando a Page de «hipócrita» en pleno cónclave socialista.

La respuesta de García-Page no se ha hecho esperar. En declaraciones a los medios este lunes desde Uña (Cuenca), el presidente castellanomanchego ha restado importancia a las críticas recibidas con una frase que destila ironía: «Cada uno es fiel a su personaje». Sin mencionar directamente a Puente, Page ha lanzado una advertencia velada que no deja lugar a dudas: «Muchos de los que hablan no soportarían ni un milímetro de hemeroteca de lo que han venido diciendo en el pasado, incluso sobre su jefe».

Pero Page no se ha quedado ahí. El presidente de Castilla-La Mancha también ha denunciado lo que considera una deriva autoritaria dentro del partido asegurando que «hay algunos que se piensan que se puede insultar por estar dentro, y yo creo que estando dentro de la organización también hay que guardar el respeto». Y ha rematado con una declaración que apunta directamente a Oscar Puente: «No defiendo un partido que se vanagloria de tener un puto amo. Yo desde luego no tengo puto amo».

Ante esto Óscar Puente ha respondido al Page en una entrevista concedida a TVE. Allí el ministro ha arremetido contra lo que considera el «talante democrático nulo» de García-Page, calificando sus críticas como «una enmienda a la totalidad» desde una posición «absolutamente minoritaria».

Puente no ha dudado en cuestionar la legitimidad de Page para liderar una alternativa al señalar que no ha presentado una candidatura para liderar el PSOE. «Si el señor García-Page hubiera tenido alguna vez un proyecto para el partido que concitara, al menos, una parte significativa de los que formamos parte de él, supongo que habría presentado una candidatura. Pero no lo ha hecho». Y ha añadido con sarcasmo que «si hubiera habido una candidatura alternativa a Pedro Sánchez hubiera sido inmensamente rechazada por la inmensa mayoría de los militantes».

En su intervención en la televisión pública el ministro ha ido más allá, describiendo a Page como un «todoterreno» asiduo a los medios que «denostan» al Gobierno y al PSOE, en una crítica que pretende deslegitimar la posición del presidente castellanomanchego.