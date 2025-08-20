Dos influencers graban su propio atropello en un restaurante: se salvan por poco

El mundo de internet no deja de sorprendernos después de que se haya podido ver en directo el lamentable fallecimiento de un streamer francés, pero las noticias sobre influencers no paran. Dos creadores de contenido gastronómico se encontraban grabando un vídeo en un restaurante para probar algunos de sus platos, cuando un accidente les sorprendió en pleno bocado. Patrick Blackwood y NinaUnrated grabaron el momento exacto en el que se libraron de la muerte por los pelos, ya que el coche se llevó por delante la fachada y las mesas del local donde se encontraban sentados.

Estos dos creadores de contenido en la red se encontraban haciendo lo que mejor saben: probar comida ante una cámara. Todo parecía ir bien en el restaurante de Texas en el que iban a catar un enorme menú, como se puede ver en las imágenes. Este festín comenzaba con unas mini hamburguesas que estaban dispuestos a probar, por lo que llegaron incluso a brindar con ellas, pero no les dio tiempo a mucho más.

Instantes después, todavía masticando el primer mordisco, se puede ver como la enorme cristalera del restaurante cae sobre ellos y se escucha un enorme golpe. Entre cristales, ella cae al suelo empujada por el impacto, además de caer sobre ella la mesa y los platos que tenían preparados.

Por suerte, ambos salieron sin grandes daños del choque con el automóvil, aunque por apenas unos centímetros la escena no acabó en tragedia o en unas lesiones mucho más graves. Nina Santiago, una de las protagonistas del vídeo, ha publicado las secuelas que sufren, siendo heridas y cortes en brazos, cara y pecho, aunque por suerte no son graves y las secuelas, si las hay, serán mínimas.

«Estoy más que agradecida de estar viva después de que un todoterreno se estrellara contra la pared de cristal de @cuveesculinarycreations en Houston, Texas, destrozándolo todo mientras @iampatrickblackwood y yo grabábamos un programa de cocina», así explicó en su cuenta de Instagram lo sucedido.

«Nos golpeó directamente a mí a su izquierda y a él a mi derecha mientras yo mordía un delicioso bocadillo de salmón. De la nada, pero sobrevivimos. Esta experiencia me enseñó quiénes son realmente importantes; la vida es demasiado corta para guardar rencor o enfado. Hay que dejarlo ir, perdonar, vivir el presente y apreciar a los que te rodean, ya que esta podría haber sido nuestra última comida», asegura.

También ha publicado algunas fotos en las que se puede ver a la pareja viajando en la ambulancia que les atendió y mostrando las heridas que sufrieron. En una entrevista posterior en un canal de televisión, han asegurado que volverán para terminar su vídeo, aunque con precaución no estar en una mesa junto a la fachada.