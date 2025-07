Bronca en el Comité Federal del PSOE: los palmeros de Sánchez atacan a Page y le niegan la réplica

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha movilizado este sábado a los suyos para atacar y amordazar a la voz más crítica de su partido en el Comité Federal, el presidente de Castilla-La Mancha y líder de los socialistas de esta comunidad, Emiliano García-Page.

Después de que éste reclamara al presidente del Gobierno en persona que bien convoque elecciones o se presente a una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados por no ofrecer soluciones a la crisis que vive el partido, cercado por casos de corrupción, machismo y acoso sexual, varios cargos leales a Sánchez han cargado contra la intervención de Page. Ante ello, el presidente castellano-manchego se ha visto obligado a pedir la palabra para replicar. Sin embargo, la presidenta del Comité Federal del PSOE, Maider Etxebarria, alcaldesa de Vitoria, le ha denegado este segundo turno.

Entre los fieles de Sánchez que han atacado a Page ha destacado el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha pronunciado un discurso muy duro, le ha llamado «hipócrita» y le ha afeado especialmente las palabras que pronunció en la víspera en las que deslizaba que otros cargos podrían acabar en prisión.

«Algunos no saben ni siquiera si van a cumplir el fin de semana en el mismo cargo o van a seguir en la política». «No saben ni siquiera si van a estar libres de poder andar por la calle o van a tener que verse en una cárcel», indicó el dirigente de Castilla-La Mancha el día previo al Comité Federal.

Al sentirse interpelado, Page ha decidido volver a pedir la palabra, en un Comité especialmente extenso, con casi medio centenar de dirigentes que han levantado la mano para intervenir, según informó Ep.

De hecho, desde su equipo consideran que ese gran número de peticiones de palabra tiene una intención detrás, dar la sensación de que Page es la única voz crítica entre una gran mayoría que apoya la posición de Sánchez.

En la misma línea, reprochan la intervención de Puente y otros miembros del Gobierno como la ministra de Educación, Pilar Alegría, y consideran que se han dedicado muchos esfuerzos a atacarle. De hecho, el Comité Federal de este sábado, el primero tras el ingreso en prisión del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ha durado más de siete horas.

Las fuentes del entorno de Page incluso señalan que Puente no debería haber intervenido al ser integrante de la Ejecutiva Federal, una vez que lo ha hecho el secretario general, Pedro Sánchez.

A juicio de Page, las 13 medidas contra la corrupción anunciadas por Sánchez este sábado son insuficientes y no permiten abordar una crisis -la más profunda para el PSOE en el periodo democrático, según ha señalado el barón díscolo- que ha llevado a prisión al ex secretario de Organización Santos Cerdán, quien hasta hace tres semanas tenía un poder casi absoluto en el partido.

Lambán habla de «cierre en falso»

Por su parte, el ex presidente de Aragón Javier Lambán ha lamentado que el Comité Federal del PSOE haya hecho un «cierre en falso de la gravísima crisis» de los socialistas, aunque, ha añadido, es «lo que se esperaba».

En un mensaje en redes sociales, Lambán ha considerado que «por desgracia» no se han abordado las causas de la crisis por la que atraviese su partido. «Solo faltaba lo de Salazar», ha apuntado, además, en referencia a la renuncia de Francisco Salazar de asumir el cargo de adjunto a la Secretaría de Organización debido a unas acusaciones contra él de acoso sexual.

Lambán también ha señalado que «por suerte» en el Comité Federal «se ha oído la voz» de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, quien no le ha bailado el agua a Sánchez. Con esa opinión crítica de Page dentro del PSOE, a juicio de Lambán, «cada día se identifican más socialistas», ha asegurado.

Asimismo, de entre todas las intervenciones que se han producido en el Comité Federal (en torno a cuarenta), la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, sí ha apoyado a Page y ha pedido que Pedro Sánchez no sea candidato en las generales de 2027. «Si el partido está mal es por los que han corrompido la acción política, no por los que ganan elecciones como Emiliano», ha afirmado la regidora, según fuentes socialistas, que ha calificado a la ex dirección conformada por José Luis Ábalos y Santos Cerdán como «pandilla».