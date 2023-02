‘El Hormiguero’: Joaquín Sánchez confiesa qué condición puso para realizar su docuserie

Una semana más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega. El programa presentado por Pablo Motos, comenzó la semana con la visita de Joaquín Sánchez y su mujer Susana Saborido, que acudieron para presentar La penúltima y me voy, la nueva serie documental del futbolista.

La penúltima y me voy es una nueva serie documental que ya se puede ver todos los jueves en el prime time de Antena 3, y que cada semana nos acercará al lado más personal del popular jugador del Real Betis. Esta semana, se recordará la boda de Joaquín y Susana.

Nada más comenzar la entrevista, el futbolista y su mujer quisieron dejar claro que en La penúltima y me voy no hay nada de postureo, que se muestran tal como son. «Postureo ninguno. Nosotros no sabemos hacer esto. Todo es verdad como la vida misma», afirmó Susana.

«Yo solamente puse una condición antes de empezar el documental y fue que fuera todo de verdad», aseguró Joaquín. «Hay muchas cosas que al final no se van a poder ver, pero es lo que tiene hacer un documental de verdad. Yo lo dije siempre, que quería hacer un documental que fuera bonito y que fuera de verdad para que la gente se sienta identificada con nosotros».

La pareja lleva ya 22 años de relación y Pablo Motos destacó que Susana cuenta en La penúltima y me voy que una de las claves de su convivencia es que discuten por todo. «Discutimos todos los días y a todas horas. Tú dices blanco, yo digo negro; tú quieres lentejas, yo te pongo papas. Todos los días y a todas horas».

Pablo Motos quiso saber quien es el primero que pide perdón. «Yo, porque ella es más cabezona», indicaba Joaquín antes de que Susana puntualizase una cosa: «No es que sea más cabezona, es que llevo razón siempre. Tú siempre estás liando la traca con todas las cosas que hacemos y no puede ser así. Claro, Joaquín, es que no te enteras»,