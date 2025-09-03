Joaquín Sánchez y Susana Saborido desvelan en ‘El Hormiguero’ con qué famosos harían un trío

Joaquín Sánchez y Susana Saborido han vuelto al plató de El Hormiguero, programa del que ya son unos habituales y en el que consiguen marcar grandes datos de audiencia con sus visitas. Sin ir más lejos, este martes el programa de Pablo Motos marcó un espectacular 18,5 % de cuota y 2.021.000 espectadores durante su emisión, lo que le convierte en líder indiscutible de la noche, un dato que llega un día después de marcar el mejor estreno de su historia con Bertín Osborne.

La pareja acudía para presentar una nueva temporada de Emparejados, el programa de entrevistas que ya emitió varias entregas la temporada pasada y que Antena 3 ha decidido que regrese con nuevos invitados tras sus buenos datos. Hay que recordar que Susana y Joaquín pasaron un bache importante en su relación por culpa de los mensajes que el futbolista se cruzó con la modelo y actriz erótica Claudia Bavel, en los que incluso llegan a hablar de quedar juntos en un hotel, aunque nunca se llegó a concretar. Fue la catalana la que los filtró en su momento, provocando que el matrimonio estuviese en el punto de mira durante varias semanas, aunque parecen haberlo solucionado en la intimidad.

Aunque no hablaron directamente de este asunto, que en la primavera pasada les hizo mandar un comunicado para intentar parar los rumores, sí que han contado detalles de su relación y cómo siguen manteniendo la chispa. «Hay conexión, con sus altibajos y sus cosas, pero la hay. Somos felices, que es lo más bonito», decía Joaquín Sánchez antes las cámaras, antes de asegurar que Susana es «el amor de mi vida».

En su programa, una de las pruebas más divertidas es La pirámide del picante, donde las parejas que acuden deben contestar a preguntas muy comprometidas, aunque en caso de negarse deben tomar picante. En este juego también entran los presentadores, que más de una vez han tenido problemas estomacales por el nivel de picante.

«Una de las preguntas que hacéis es sobre las relaciones sexuales, de cuántas veces lo hacéis al día», les recordó Motos. «Todo el mundo lo hace todos los días, no me lo creo. Si lo haces es una a la semana y…», bromeó Susana. Ante eso, Joaquín quiso añadir su habitual humor: «Y si se acuerda que tiene marido… Ahora llevamos una racha buena».

En una de esas preguntas comprometidas, el ex futbolista llega a decir que la pareja podría hacer un trío, algo que parece que está más entre sus deseos que en los de ella. El presentador de El Hormiguero no ha desaprovechado la oportunidad para preguntarles con quién cumplirían esta fantasía.

«¿Con quién voy a hacer yo un trío?», ha preguntado escandalizada Susana, a lo que Joaquín ha contestado lanzando el nombre de Jennifer López. «¿Y qué hago yo con esa muchacha cuando estemos los tres? Que no», así ha dejado claro la sevillana que esa idea no le convence para nada.

Motos ha querido insistir a su invitada, pidiéndole nombres de hombres con los que le gustaría cumplir esa fantasía. «Yo, con Brad Pitt, Ben Affleck o con Jason Momoa», así ha dejado claro que deberán ponerse de acuerdo si es que en algún momento quieren atreverse con eso.