Bertín Osborne reacciona a las críticas por la portada junto a su hijo con Gabriela Guillén: «Me enciendo»

Bertín Osborne ha sido el primer invitado de la nueva temporada de El Hormiguero, que ha llegado a las noches de Antena 3 barriendo en audiencia a la competencia, que no era otra que la entrevista a Pedro Sánchez en La 1 por parte de Pepa Bueno, que regresa así a la televisión pública. La visita de Bertín logró reunir al 21,1% de cuota, lo que se traduce en 2.347.000 espectadores, demostrando las ganas que había de ver a Motos y los suyos. Uno de los temas de interés que se tocaron durante su charla fue su reciente portada en una revista junto al hijo que ha tenido con Gabriela Guillén, algo por lo que le han llovido (una vez más) las críticas.

El presentador de El Show de Bertín, en Canal Sur, llegaba dispuesto a hablar de su paso por Tu cara me suena, donde fue de menos a más y se llegó a colar en la final, aunque renunció a ella para dejar su puesto a la humorista Esperansa Grasia (que llegó a quedar en segunda posición). Pero su amigo Pablo Motos quería abordar la enésima polémica que le ha salpicado este año, que sigue teniendo que ver con su paternidad con la empresaria del mundo de la belleza. Tras casi dos años intentando desentenderse, este verano cambiaba de opinión por completo y se lanzaba a protagonizar una portada con Gabriela y el pequeño.

La imagen, como no podía ser de otra manera, se convirtió en lo más comentado del mes de agosto, ya que durante dos años ha asegurado que no ejercería como padre, aunque sí tenía pensado colaborar en la parte económica. Aunque Osborne se hizo el remolón, el entrevistador no dejó que se escapase de hablar de este tema, preguntándole de nuevo por «la movida».

«La movida la hacen ellos. Tengo un niño, vale. Que es un encanto, es una monada de niño. La gente decía que lo tengo escondido, que hay que ver…», así le quitaba importancia a sus actos de los últimos meses. «Luego lo saco y ahora, otro follón. A mí me la sopla. He sacado a mi niño y ya está ahí, fenomenal y ya está. Ni que tuviera que dar explicaciones», así se ha quejado de que la prensa y los espectadores comenten después de protagonizar una nueva exclusiva.

El valenciano continuó sacándole información sobre este tema, aunque estaba claro que Bertín Osborne no estaba cómodo con las preguntas. Sobre su relación con Gabriela, zanjó rápido los rumores: «Todo bien, si yo me llevo bien con todo el mundo, no me peleo con nadie… Si no, se me nota y procuro no hacerlo. Me enciendo y prefiero no hacerlo», así ha querido explicar que tienen cordialidad, aunque es evidente que durante todo este tiempo han estado distanciados.

¿Cuánto dinero ha ganado Bertín Osborne gracias a su portada en la revista ‘¡Hola!’?

Ante los rumores que comenzaron a circular sobre esta exclusiva y las grandes cantidades que el presentador y cantante habría cobrado, la propia revista tuvo que emitir un comunicado. «Su único deseo y motor para hacer esta sesión fotográfica ha sido que ‘no sea un niño escondido’. No hay intereses más allá como muchas voces maliciosas están apuntando. Y es que el cantante ha accedido a hacer este posado de manera desinteresada: sin pedir dinero y sin cobrar absolutamente nada», decía la publicación.

Lo cierto es que en ningún momento se han pronunciado sobre el posible cobro de Gabriela, por lo que no es para nada descabellado pensar que sería una acuerdo de los padres para embolsarse una importante cantidad para asegurar los cuidados del pequeño. Sobre este tema, ni Bertín ni Gabriela han querido aclarar o desmentir.