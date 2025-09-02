El Hormiguero ha vuelto este lunes a emitir programas de estreno en las noches de Antena 3 y lo hace con una temporada en la que habrá pocas novedades, aunque sí que habrá una enorme ausencia entre sus colaboradores. La muerte de Marta Jiménez, conocida como la ‘mujer adrenalina’, ha dejado un hueco imposible de llenar entre el equipo del programa, que no han perdido la oportunidad de hacerle un homenaje en el primer programa de la temporada. Ha sido en los últimos minutos, después de las entrevistas a Sergio Ramos y Bertín Osborne, cuando el espacio de Antena 3 ha querido rendirle un bonito homenaje a su compañera fallecida.

La tragedia ocurrió el pasado 13 de julio, cuando Marta realizaba un salto base, su gran especialidad, que consiste en lanzarse desde grandes alturas desde objetos fijos y contar con la ayuda de un paracaídas para llegar al suelo. Tiene la particularidad de que la caída es mucho menor que en el salto de paracaídas habitual, con el riesgo de no abrirlo a tiempo o que una ráfaga de aire pueda provocar un accidente al caer o chocar de forma inesperada, siendo lo que le ocurrió a la colaboradora.

Aunque Antena 3 ha seguido emitiendo El Hormiguero en su horario habitual durante el verano, se trataba de programas repetidos, por lo que hasta este día uno de septiembre no habían tenido oportunidad de despedirse de ella en directo. Ha sido al final de la noche, durante una espectacular sección de ciencia en la que han cortado la calle Alcalá de Madrid al tráfico y a los viandantes para realizar un espectáculo con más de 400 drones.

Tras finalizar con éxito la demostración, Pablo Motos ha tomado la palabra: «Quiero decir una cosa muy personal para toda la gente que hacemos el programa». Pese a que su amigo Bertín Osborne estaba presente, el valenciano se puso muy serio para hablar de la compañera fallecida: «Seguramente, el regalo más grande de hacer este show es conocer a gente interesante y, como la mayoría de vosotros sabéis, a principio de verano Marta Jiménez, nuestra mujer adrenalina, falleció haciendo salto base, que es lo que más le gustaba del mundo. Es un deporte muy extremo, donde todo el mundo que se arriesga sabe que puede salir algo mal», comenzaba.

«Esta noche queremos dedicarle el programa y queremos recordarla como siempre venía, repartiendo alegría, con esa alegría contagiosa que ella tenía, con esa felicidad y con los gritos que daba cuando los retos que le poníamos en El hormiguero, que eran muchos y difíciles, le salían bien», así ha recordado a la colaboradora.

También ha querido recordar a su familia y amigos, que están destrozados por la muerte de la ‘mujer adrenalina’: «Le queremos mandar un abrazo muy fuerte a toda la gente que la quería, que era muchísima, especialmente a su madre Elena y a su pareja Eric».

«Marta, va por ti, sigue volando», con esta frase, Pablo Motos daba paso a un emocionante vídeo en el que recordaban algunos de sus mejores momentos con una preciosa despedida. «Hasta siempre, Marta», así se despedía el equipo al completo de El Hormiguero de su compañera.