El tiempo en internet se dispara: los españoles pasarán más de 28 años de su vida conectados

Un estudio de NordVPN calcula que los españoles pasarán de media 28 años, 7 meses y 9 días de su vida conectados a internet. La cifra equivale prácticamente a un tercio de la esperanza de vida media en España, situada en torno a los 84 años. El dato, por sí solo, sirve para medir hasta qué punto la conexión ha dejado de ser algo puntual para convertirse en una capa permanente de la vida cotidiana.

Según el informe, los españoles pasan unas 57 horas a la semana en internet. La jornada digital comienza de media a las 8:00 de la mañana y se prolonga hasta las 22:00, aunque eso no significa necesariamente estar conectados de forma continua durante todo ese tiempo. En muchos casos, el uso se reparte entre trabajo, ocio, comunicación, gestiones personales y consumo de contenidos.

Series, redes sociales y vídeos ocupan buena parte de la semana

El entretenimiento sigue siendo uno de los grandes motores del uso de internet en España. Ver series y películas es la actividad que más tiempo concentra, con 6 horas y 57 minutos semanales. Muy cerca aparecen las redes sociales, con 6 horas y 11 minutos, una cifra que confirma el peso que tienen plataformas como Instagram, TikTok, X o Facebook en los hábitos digitales.

A ello se suman 5 horas y 6 minutos a la semana escuchando música y 4 horas y 28 minutos viendo vídeos en internet. El consumo digital ya no se limita a sentarse delante del televisor o del ordenador, sino que se reparte entre el móvil, el portátil, la Smart TV, la tablet y otros dispositivos conectados.

Esta fragmentación también explica el auge de la llamada segunda pantalla. El estudio señala que el 32% de los españoles consulta redes sociales mientras ve series o películas. Es decir, incluso en momentos de ocio, la atención se divide entre varias pantallas.

La inteligencia artificial ya entra en la rutina digital

Uno de los datos más interesantes del informe es la entrada de la inteligencia artificial en el reparto del tiempo online. Los españoles dedican ya 1 hora y 14 minutos a la semana a interactuar con chatbots de IA.

Todavía no es una actividad tan asentada como ver series, escuchar música o navegar por redes sociales, pero empieza a consolidarse como una herramienta habitual. Según NordVPN, solo el 15% de los españoles considera la IA esencial en su rutina, aunque el 23% afirma que ha mejorado su experiencia en internet.

La inteligencia artificial ya forma parte del día a día digital, pero todavía está lejos de ocupar el lugar emocional y práctico que tienen otras actividades mucho más consolidadas. Para muchos usuarios sigue siendo una herramienta de apoyo para resolver dudas, redactar textos, organizar tareas o buscar ideas, más que una actividad principal.

Más conexión también implica más exposición

El aumento del tiempo conectado tiene una consecuencia evidente: cuanto más se vive en internet, más datos personales circulan por plataformas, aplicaciones y servicios. El estudio apunta que el 72% de los españoles ha compartido su nombre completo en internet, otro 72% ha facilitado su fecha de nacimiento y el 50% ha proporcionado su domicilio en alguna plataforma.

Son datos habituales en registros, compras online, servicios de reparto, redes sociales o herramientas de trabajo, pero no por ello dejan de ser sensibles. En un contexto de phishing cada vez más elaborado, filtraciones de datos y estafas digitales más convincentes, esa exposición aumenta el riesgo.

Además, el 29% de los españoles reconoce que no podría pasar un día completo sin estar conectado a internet. Este dato no habla solo de dependencia tecnológica, sino también de cómo se han organizado muchas rutinas modernas: trabajar, pagar, comprar, informarse, comunicarse o incluso pedir cita médica depende en gran medida de servicios online.

Proteger la vida digital ya no es opcional

NordVPN recomienda medidas básicas como vigilar posibles filtraciones de datos, utilizar software de seguridad fiable, comprobar enlaces antes de hacer clic y extremar la precaución con correos o mensajes no solicitados. También aconseja evitar compartir información personal o financiera sensible con plataformas online y herramientas de inteligencia artificial.

La recomendación tiene sentido porque los riesgos ya no se limitan al clásico virus informático. Hoy la amenaza puede llegar en forma de correo falso, SMS fraudulento, llamada con suplantación de identidad, enlace malicioso o conversación aparentemente normal con una herramienta digital.

El informe deja la conclusión de que internet ya no es un lugar al que se entra y del que se sale, sino un espacio en el que transcurre una parte enorme de la vida. Si los españoles van a pasar más de 28 años conectados, la seguridad digital deja de ser una cuestión técnica para convertirse en un hábito cotidiano.